Большинство опрошенных россиян заявили, что для комфортной жизни после выхода на пенсию им достаточно 45,6 тыс. рублей, показал всероссийский опрос НПФ Сбербанка.

В крупных городах стоимость комфортного проживания для пенсионеров превышает среднюю по стране сумму. Так, в Москве жители хотели бы получать пенсию в размере 65,1 тыс. руб. в месяц, жители Владивостока — 57,1 тыс. руб., петербуржцы — 55,4 тыс. руб. Ранее специалисты одного из популярных HR-порталов выяснили желания россиян по зарплате на 2021 год. Согласно данным исследования, в среднем жители страны хотели бы получать зарплату в размере 158 тыс. руб., пишет rbc.ru.

