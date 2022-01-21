Мэрия Владивостока: нарушений трудового законодательства на автобусном предприятии нет

Кадровая работа и работа по охране труда на предприятии «ВПОПАТ № 1» ведётся в рамках правового поля, о чём свидетельствуют результаты многочисленных проверок контролирующих организаций, сообщили в администрации Владивостока.

Отметим, как уже сообщал «ЗР», прокуратура города организовала проверку деятельности муниципального предприятия, занятого на рынке пассажирских перевозок. Поводом стал видеоролик, размещённый в соцсети, в котором мужчина сказал, что работает водителем ВПОПАТ-1, и пожаловался на переработки — приходится трудиться 15 часов, нет времени даже на обед. В мэрии подчеркнули, что рабочий день на предприятии установлен в соответствии с Трудовым кодексом: водители автобусов могут работать 10 — 12 часов в день, в зависимости от графика маршрута. Для начисления заработной платы берётся общее количество отработанных водителем часов и умножается на часовую тарифную ставку, установленную штатным расписание МПВ «ВПОПАТ № 1». Сверхнормативные переработки оплачиваются дополнительно: первые два часа — в полуторном размере, последующие — в двойном. В мэрии особо отметили, что зарплата водителей в среднем составляет 65 000 — 70 000 рублей на руки, что выше средней зарплаты по региону.

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