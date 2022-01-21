Условия работы водителей городских автобусов проверит прокуратура

Мужчина жалуется на несоблюдение режима труда и отдыха водителей предприятия, а также нарушения при содержании и эксплуатации автотранспорта. Всё это чревато дорожными авариями, а также может негативно сказаться на безопасности пассажиров, пользующихся услугами перевозчика.