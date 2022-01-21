Условия работы водителей городских автобусов проверит прокуратура

Условия работы водителей городских автобусов проверит прокуратура
Условия работы водителей городских автобусов проверит прокуратура
Вчера, 17:35ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Прокуратура Владивостока организовала проверку деятельности муниципального предприятия «ВПОПАТ № 1». Поводом стало видеообращение одного из водителей, размещённое в соцсети.

Мужчина жалуется на несоблюдение режима труда и отдыха водителей предприятия, а также нарушения при содержании и эксплуатации автотранспорта. Всё это чревато дорожными авариями, а также может негативно сказаться на безопасности пассажиров, пользующихся услугами перевозчика.

В прокуратуре сообщили, что намерены дать оценку соблюдению требований трудового законодательства и законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и техническому состоянию транспортных средств, выпускаемых на маршрут регулярных перевозок.

По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии необходимого комплекса мер прокурорского реагирования.

По данным пресс-службы администрации краевого центра, парк муниципального предприятия ВПОПАТ № 1 составляют более 120 автобусов, из них старых — 2011 года выпуска — не более 20-ти, планируется их списание.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокАвтобуспассажирские перевозки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы