В Приморье инвалидам станет проще получить компенсацию по ОСАГО

До того, как будет введена проактивная выплата компенсации, инвалиду или его представителю необходимо обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства с полисом ОСАГО. Сделать это можно в течение всего времени действия полиса, то есть на протяжении года. Решение о предоставлении компенсации принимается за 5 рабочих дней и в такой же срок перечисляется инвалиду. Выплата предоставляется по одному полису ОСАГО, в котором указано не больше трёх водителей, включая самого инвалида или его законного представителя.