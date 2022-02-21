Приморцы верили, что им выплатят по вкладу почти 700% годовых

В Приморье в 2021 году выявлены две финансовые пирамиды ― «Примари Финанс» и Senexa. Обе работали во Владивостоке и Артёме.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России, Senexa работала как интернет-платформа: людям предлагали три вида якобы застрахованного «вклада» с доходностью от 1 до 1,9% в день. Тем, кто приведёт новых клиентов, обещали поднять ставку вплоть до 7% в день. Организаторы другой финансовой пирамиды обещали доход 14- 22% годовых. Фирма «Примари Финанс» предлагала пять программ инвестирования, в том числе в драгоценные камни. Обе организации имели классические признаки финансовых пирамид: обещали сверхприбыль и гарантировали доход. Однако банками не являлись, на их сайтах отсутствовали сведения об учредительных документах и финансовых активах. — Они рекламировали свои услуги в соцсетях и обещали различные бонусы за привлечение новых клиентов. Такие заманчивые условия всегда должны настораживать, ― отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Дальневосточного ГУ Банка России Василий Котлевский. Кроме того, в ДФО в прошлом году выявили 73 нелегальных кредиторов. Больше всего их оказалось в Якутии ― 24. В Приморье обнаружили 19 таких организаций, в Хабаровском крае ― 11. В Амурской и Сахалинской областях ― 7 и 4 соответственно, в Камчатском крае и Магаданской области ― по 3, в Еврейской автономии ― 2. Все организации незаконно называли себя микрокредитными компаниями или ломбардами, вводя в заблуждение граждан, так как разрешение на ведение финансовой деятельности у них отсутствовало.

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