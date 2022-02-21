В Приморье признают негодными отечественные продукты и пищевое сырьё

Данные о количестве забракованных продуктов на предприятиях торговли, общественного питания, пищевой промышленности, пищеблоках детских дошкольных, подростковых и лечебно-профилактических учреждений сообщили в пресс-службе ведомства.
Среди основных причин признания продовольствия непригодным называют:
— несоответствие требованиям нормативных документов по результатам лабораторных исследований образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов;
— отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям нормативных документов;
— несоблюдение сроков годности, установленных производителями;
— нарушение права потребителя на получение полной и достоверной информации о продукции.
В общем числе забракованных партий удельный вес импортных продуктов составил 0,3%.
В структуре брака наибольший удельный вес составили группы продуктов:
— «птица, яйца и продукты их переработки» — почти половина от общего объёма (2020 — 37,3%);
— «вода, расфасованная в емкости» — 17,9% от общего объёма. В 2020 брака в этой группе не отмечалось;
— «консервы» — 10,3% (2020 — 4,2%).
Забракованные партии продуктов изъяты из оборота и уничтожены. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.