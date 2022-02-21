В Приморье признают негодными отечественные продукты и пищевое сырьё

В Приморье признают негодными отечественные продукты и пищевое сырьё
В Приморье признают негодными отечественные продукты и пищевое сырьё
Сегодня, 12:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье в 2021 году региональный Роспотребнадзор признал негодными 288 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов общим весом 7839 кг. Это почти в 10 раз выше уровня 2020 года, тогда из оборота потребительского рынка было выведено 764 кг.

Данные о количестве забракованных продуктов на предприятиях торговли, общественного питания, пищевой промышленности, пищеблоках детских дошкольных, подростковых и лечебно-профилактических учреждений сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди основных причин признания продовольствия непригодным называют:

— несоответствие требованиям нормативных документов по результатам лабораторных исследований образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов;

— отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям нормативных документов;

— несоблюдение сроков годности, установленных производителями;

— нарушение права потребителя на получение полной и достоверной информации о продукции.

В общем числе забракованных партий удельный вес импортных продуктов составил 0,3%.

В структуре брака наибольший удельный вес составили группы продуктов:

— «птица, яйца и продукты их переработки» — почти половина от общего объёма (2020 — 37,3%);

— «вода, расфасованная в емкости» — 17,9% от общего объёма. В 2020 брака в этой группе не отмечалось;

— «консервы» — 10,3% (2020 — 4,2%).

Забракованные партии продуктов изъяты из оборота и уничтожены. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

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