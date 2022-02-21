В Приморье признают негодными отечественные продукты и пищевое сырьё

В Приморье в 2021 году региональный Роспотребнадзор признал негодными 288 партий продовольственного сырья и пищевых продуктов общим весом 7839 кг. Это почти в 10 раз выше уровня 2020 года, тогда из оборота потребительского рынка было выведено 764 кг.

Данные о количестве забракованных продуктов на предприятиях торговли, общественного питания, пищевой промышленности, пищеблоках детских дошкольных, подростковых и лечебно-профилактических учреждений сообщили в пресс-службе ведомства. Среди основных причин признания продовольствия непригодным называют: — несоответствие требованиям нормативных документов по результатам лабораторных исследований образцов продовольственного сырья и пищевых продуктов; — отсутствие документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям нормативных документов; — несоблюдение сроков годности, установленных производителями; — нарушение права потребителя на получение полной и достоверной информации о продукции. В общем числе забракованных партий удельный вес импортных продуктов составил 0,3%. В структуре брака наибольший удельный вес составили группы продуктов: — «птица, яйца и продукты их переработки» — почти половина от общего объёма (2020 — 37,3%); — «вода, расфасованная в емкости» — 17,9% от общего объёма. В 2020 брака в этой группе не отмечалось; — «консервы» — 10,3% (2020 — 4,2%). Забракованные партии продуктов изъяты из оборота и уничтожены. В отношении виновных лиц возбуждены дела об административном правонарушении.

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