Во Владивостоке назначили дату, когда все выйдут на улицу с метлами и граблями

Не дожидаясь старта санитарного двухмесячника, сотрудники муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Зелёный Владивосток» уже приступили к работам. Сейчас моют остановки общественного транспорта, а также тротуары, дорожные знаки, светофоры, дорожное ограждение, готовят цветники к высадке цветочной рассады, убирают мусор, старую слежавшуюся траву и листву с косогоров и газонов, вывозят свалки и старые покрышки, проводят санитарную обрезку деревьев и множество других работ.