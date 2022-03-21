Во Владивостоке назначили дату, когда все выйдут на улицу с метлами и граблями

Во Владивостоке назначили дату, когда все выйдут на улицу с метлами и граблями
Во Владивостоке назначили дату, когда все выйдут на улицу с метлами и граблями
Сегодня, 10:29ОбществоФото: 1mediainvest
В краевом центре общегородской субботник планируется провести 23 апреля, сообщили в пресс-службе мэрии.

Традиционный масштабный двухмесячник по благоустройству будет проходить с 1 апреля по 1 июня. Ожидается, что к санитарным работам к городским службам присоединятся управляющие компании и предприятия всех форм собственности.

Основное внимание по наведению порядка после зимы уделят уборке мусора, старой листвы и травы, подготовке территорий к высадке цветов, деревьев, кустарников.

Не дожидаясь старта санитарного двухмесячника, сотрудники муниципальных предприятий «Содержание городских территорий» и «Зелёный Владивосток» уже приступили к работам. Сейчас моют остановки общественного транспорта, а также тротуары, дорожные знаки, светофоры, дорожное ограждение, готовят цветники к высадке цветочной рассады, убирают мусор, старую слежавшуюся траву и листву с косогоров и газонов, вывозят свалки и старые покрышки, проводят санитарную обрезку деревьев и множество других работ.

Жителей Владивостока приглашают присоединиться к акциям по наведению чистоты и порядка в рамках субботника. Год назад в первый день общегородского субботника во Владивостоке приняли участие более 34 500 человек.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Владивостокблагоустройство
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