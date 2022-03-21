Во Владивостоке отметили восьмую годовщину присоединения Крыма

В нём приняли участие около 180 автомобилистов из Уссурийска, Спасска-Дальнего, Фокино, Надеждинского, Шкотовского и других районов края.
Все участники украсили свои автомобили флагами России, окна машин — наклейками с буквой «Z».
Финишировал пробег во Владивостоке, на набережной Спортивной гавани, откуда уже началось пешее шествие к водно-спортивной станции ЦСКА, где состоялся праздничный концерт, собравший более тысячи жителей города и края. Гостями праздника стали представители органов власти, общественных, национальных, спортивных и ветеранских организаций, военные, студенты, представители различных организаций, компаний и просто неравнодушные приморцы.