Во Владивостоке отметили восьмую годовщину присоединения Крыма

Во Владивостоке отметили восьмую годовщину присоединения Крыма
Во Владивостоке отметили восьмую годовщину присоединения Крыма
Сегодня, 12:29ОбществоФото: Алина Лучина
Во Владивостоке 18 марта масштабно отметили 8-летие воссоединения Крыма с Россией. В этом году традиционному концерту «Крым — наш» предшествовал автопробег, стартовавший из Уссурийска.

В нём приняли участие около 180 автомобилистов из Уссурийска, Спасска-Дальнего, Фокино, Надеждинского, Шкотовского и других районов края.

Все участники украсили свои автомобили флагами России, окна машин — наклейками с буквой «Z».

Финишировал пробег во Владивостоке, на набережной Спортивной гавани, откуда уже началось пешее шествие к водно-спортивной станции ЦСКА, где состоялся праздничный концерт, собравший более тысячи жителей города и края. Гостями праздника стали представители органов власти, общественных, национальных, спортивных и ветеранских организаций, военные, студенты, представители различных организаций, компаний и просто неравнодушные приморцы.

Сюжеты:
Приморье
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