А по утру они проснулись

Владивосток делит на части очередной скандал от известного шоумена. Выставка #ЯМЫЛЮДИ и перфоманс с обнаженными людьми, бутафорской кровью и целующимися в удавках мужчинами, разделил жителей региона на несколько лагерей.Кто-то отнесся резко негативно к данному мероприятию, кто-то посчитал, что это отличный пример настоящего современного искусства, кто-то не смог определиться, понравилось ему это или нет. Ясно только одно — фотовыставка и все действия на ней, которые выкладывались присутствующими в социальные сети, никого не оставили равнодушными.
«Золотой Рог» пообщался с общественниками, представителями власти, горожанами и попытался найти нечто среднее между тремя точками зрения.
Проснувшийся утром, 10 апреля, Владивосток, буквально гудел от огромного количества видео и фото с выставки Павла Компана #ЯМЫЛЮДИ, выложенных в социальных сетях. В основном распространялись самые неоднозначные кадры с выставки: обнаженные мужчина и женщина, скачущие по столу и обмазывающиеся кровью с сырого мяса; два молодых человека, которые накидывали друг другу на шеи петли, напоминающие удавки, а затем проявляли нежность друг к другу. Были и люди в деловых костюмах, которых обмазывали белой краской.
В своих публикациях многие были до глубины души возмущены вакханалией, которая творилась в одном из заведений общепита. В репостах люди отмечали аккаунты губернатора Приморского края, полиции и прокуратуры региона.
Первым, кто сделал официальное заявление о том, что мероприятие является аморальным и разлагающим общество, стал депутат муниципального комитета Славянского городского округа Павел Панченко. Он заявил, что, по его мнению, налицо пропаганда нетрадиционных отношений и самоубийства. Довольно долгий спич о своем отношении к мероприятию народный избранник подытожил кратко: «Это скотство». И подчеркнул, что обратится в прокуратуру с просьбой провести проверку.
Чуть позже отреагировал на творчество шоумена Компана и глава Приморского края Олег Кожемяко, который заявил, что он получил несколько обращений от различных общественных организаций края с просьбой инициировать проверку правоохранительными органами фото- и видеоматериалов, распространенных после 9 апреля.
«Существует запрет на распространение информации, отрицающей семейные ценности и пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Особенно если это доступно детям. Есть обязанность органов государственной власти — принимать все меры по запрету такой информации и ее распространения», — сказал Кожемяко.
Также губернатор добавил, что попросит компетентные органы организовать проверку по факту самого мероприятия.
«Пусть они на своих закрытых вечеринках изгаляются как хотят, но зачем эту грязь вбрасывать в паблики, её же и дети могут просмотреть. Я уже обратился в прокуратуру края и Роскомнадзор. Там дадут правовую оценку деятельности тех, кто распространял фото- и видеоматериалы», — заявил глава региона.
На данный момент прокуратура региона действительно проводит проверку, об итогах которой станет известно немного позднее.
«Будет дана оценка действиям организаторов публичного мероприятия, а также лиц, распространивших названную видеозапись, на предмет наличия состава административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних)», — сообщили в ведомстве.
Спустя несколько дней после прошедшей фотовыставки и сбавившей обороты народной реакции на неё, Павел Компан решил подлить масла в огонь и разместил на своей страничке в «Инстаграме» пост, в котором давал ответ на мнения и отношения людей к его деятельности и тому, что произошло на выходных в одном из ресторанных пространств Владивостока.
В подписи к фотографии организатор подчеркнул, что такой интерес к прошедшей фотовыставке говорит о неравнодушии людей, так как она «задела за живое» многих. А цель мероприятия была вовсе не в «пропаганде ЛГБТ», а в том, чтобы наглядно показать участникам выставки проблемы, которые сегодня существуют в обществе.
«И сообщения со словами „спасибо, Павел, я нашла в себе силы написать заявление и уйти от мужа, который избивал меня 10 лет“ дорогого стоят», — подчеркнул шоумен.
Он добавил, что в этом году главной темой фотовыставки #ЯМЫЛЮДИ (18+) стало домашнее насилие, издевательство над животными, гомофобия и буллинг.
Павел Компан отметил, что отклики на представленные перфомансы были очень разными — от ненависти и пожелания смерти, до восторга и благодарностей.
«Люди постили голого актера, который ест мясо, со словами СДОХНИ! Господа, он это делал на закрытом мероприятии и не потому, что он — эксгибиционист. Это часть постановки, чтобы мы не сжирали друг друга, приняли своё тело и прекратили умирать от анорексии», — подчеркнул Компан.
В комментариях к посту Павла Компана в «Инстаграме», которых на момент написания данного материала было около 500, развернулись очень бурные обсуждения. В них, кстати, даже отметились звезды российского шоу-бизнеса. Например, певица Аврора, которая поблагодарила Павла за большую смелость в поднятии подобных острых тем, и даже Филипп Киркоров. Он четко дал понять, что одобряет мероприятие, которое организовал Компан во Владивостоке.
«Уважаю и ценю людей, которым хватает смелости говорить на „острые“ темы и поднимать важные вопросы», — написал король отечественной эстрады.
Местные лидеры общественного мнения, бизнесмены и блоггеры также выразили одобрение, но в более сдержанных тонах.
Владелица секс-бутиков в Приморском крае Алиса Птичкина, несмотря на род своей деятельности, не была столь категорична в высказываниях, но при этом организаторов яро не поддерживала. Как это делали другие блоггеры.
«Да уж, тут вибраторы страшно порой продавать, а вы с гениталиями на весь город засветились. Вообще, мне не ясна была концепция „закрытого мероприятия“. Обсуждается насилие и ЛГБТ проблемы с теми людьми, у которых чаще всего нет проблем. Если делаете реально для „своих“, то забирайте телефоны, чтобы не выезжать на хайпе. Если делаете для общества, которое до сих пор не может трезво взглянуть на проблемы, и которое забито комплексами, как мешок с сеном, то выходите на этот уровень с цензурой. И тогда всё будет прекрасно», — дала совет Алиса Птичкина Павлу Компану.
Близкая подруга шоумена Павла Компана, блоггер Валерия Беликова была возмущена, обрушившимся на её приятеля народным гневом. Девушка обратила внимание, что мероприятие было с маркировкой «18+».
«Люди, которые чуть ли не между ягодиц актерам засовывали свои камеры, чтобы снять покрупнее, после и писали „кошмар“! А еще мне нравятся проповедницы, сильно за детей своих переживающие, которые „допущены к этому контенту“, но в „Селфи“ эти святоши такое вытворяют, что хорошо, что их дети этого не видят. Я была на выставке и ни одного перфоманса толком не видела, стояла себе, пила шампусик, с красивыми подругами болтала. Не скажу, что мне сильно близок этот вид искусства, но он имеет место быть. Мне и опера не близка, че теперь? Запах же он чем хорош — не нравится, отойди. И все. В общем, чем дальше провинция, тем агрессивнее люди будут настроены к таким видам театра. В Раздольном нас всех сожгли бы, к гадалке не ходи. Кстати, в Эрмитаж поступила жалоба, что скульптуры и полотна с обнаженными телами „портят психику детей“», — сказала блоггер.
Несмотря на то, что мероприятием и организаторами уже занялась прокуратура, ясность на сегодняшний день внесла известный в крае адвокат Галина Антонец. Она записала небольшое видео, в котором рассказала свое видение ситуации, сложившейся вокруг фотовыставки «#ЯМЫЛЮДИ».
«Мероприятие проходило только для взрослых, под знаком «18+». И те организаторы, которые потом распространяли информацию об этом мероприятии, маркировали её «18+». То есть они в данном случае выполнили требования закона.
А те, которые потом начали тиражировать ролики у себя в аккаунтах и блогах с возмущенными криками: «Власти, посмотрите! Прокуратура, разберитесь», тиражировали все это без знака «18+». И как раз нарушали закон. Прежде чем кричать о том, что кто-то нарушает закон, не нарушайте его сами», — высказалась адвокат.
Похожего мнения придерживается и уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова. Она считает, что такие мероприятия могут проводиться, но без распространения фото, видео и прочих материалов с них.
«Тиражирование безнравственности заключается не только в том, чтобы проводить публичные, пусть даже в закрытом режиме, мероприятия из разряда «18+». Тиражирование безнравственности происходит и в момент визуального или вербального цитирования подобного контента.
Чем громче и активнее взрослые обсуждают в присутствии детей вырванные из общего контекста подробности подобных мероприятий, низкие или низменные, тем быстрее для подрастающего поколения стираются границы хорошего и плохого, допустимого и недопустимого, приличного и неприличного», — прокомментировала детский омбудсмен Приморья Ольга Романова.
В данном инциденте точку поставит прокуратура Приморского края после того, как завершит проверку мероприятия на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Но на сегодняшний день, когда реакция на фотовыставку Павла Компана #ЯМЫЛЮДИ подзатихла, стало ясно одно — столица Дальнего Востока пока еще не готова к такого рода эпатажным перфомансам. Не исключено, что организаторы в будущем учтут пожелание общественности и будут не только маркировать все афиши и мультимедиа значком 18+, но и отберут мобильные телефоны у всех присутствующих на мероприятии. Чтобы оно было действительно закрытым и только для взрослой аудитории.