С открытым сердцем

С открытым сердцем
Сегодня, 12:34ОбществоФото: Татьяна Полищук
Депутат ЗС ПК Игорь Шауфлер запустил социальный проект для помощи пострадавшим в пандемию

«Наша задача — помочь тем, кому сейчас особенно трудно», — такими словами народный избранник анонсировал старт акции «Открытые сердца». О запуске социального проекта Игорь Шауфлер объявил на церемонии награждения врачей городской больницы № 2 Артема не случайно. Ведь медики очень хорошо знают проблемы своих пациентов и смогут стать помощниками депутата: сообщить, кому сейчас нужна помощь.

Утро пятницы. Коридоры поликлиники при городской больнице № 2 Артема на Лазо, 10 заполнены пациентами: кто-то на прием, кто-то забрать результаты анализов. Работа кипит, как говорят сами врачи. Впрочем, после прошлого года и строго карантина медики рады возвращению к обычной жизни.

«Мы не нарушим работу?» — спрашивает Игорь Шауфлер у заведующей поликлиники, работающей при больнице.

Та уверено качает головой: время встречи выбрали так, чтобы создать минимальные неудобства пациентам.

Награждение врачей прошло без излишнего пафоса — медики собрались у заведующей поликлиники пообщаться с депутатом и выслушать заслуженные слова благодарности. Все те, кто сегодня получил от депутата краевого парламента Игоря Шауфлера почетные грамоты и благодарственные письма, в период пандемии работали в красной зоне либо помогали артемовцам справиться с проблемами со здоровьем, не уходя на выходные или в отпуска. По словам Игоря Шауфлера, переоценить вклад медиков невозможно.

«Благодаря вам были спасены сотни жизней жителей нашего города. Хочу сказать вам „спасибо“ за ваш самоотверженный и тяжелый труд. Однако я прекрасно понимаю, что экономика края только начинает восстанавливаться, некоторые люди потеряли работу, у некоторых существенно сократился уровень доходов. И моя задача оказать всю возможную помощь тем, кто в этот тяжелый период оказался в нужде», — отметил Игорь Шауфлер.

Как отметила заместитель главврача по клинико-экспертной работе Марина Зубкова, каждый врач, получивший награду от депутата, в 2020 году стал настоящим ангелом-хранителем для своих пациентов.

«Например, Ольга Елизовец была нашей палочкой-выручалочкой в поселке Артемовский, где она в одиночку практически оказывала помощь людям. Ее там знает каждый человек и это не преувеличение», — рассказала о своей коллеге Марина Зубкова.

Кроме награждения медиков, в пятницу депутат ЗСПК Игорь Шауфлер объявил и о запуске социального проекта «Открытые сердца». Его главная цель — помочь тем, кому сейчас, в постковидный период, особенно необходима поддержка.

«В рамках своей работы мы постараемся охватить как можно больше жителей края, и, я надеюсь, будем держаться вместе и добиваться лучшего», — отметил депутат Законодательного собрания края.

По словам врачей городской больницы № 2, проект сейчас крайне своевременный и они очень рассчитывают на то, что он будет работать и после того, как коронавирусная инфекция будет побеждена.

«Это действительно очень важно — в такой напряженный период осознавать, что мы не одни стоим на ковидном фронте. Я считаю, что совместная работа и сплоченность — ключевые составляющие успеха в любом деле, и уж тем более это актуально, когда речь идет о здоровье и благополучии жителей города. Именно поэтому для нас, врачей, социальный проект „Открытые сердца“ — это как глоток свежего воздуха. Надеемся на то, что каждый, кто оказался в беде, получит необходимую помощь», — отметила врач-терапевт Инна Иванова.

Мнение коллеги разделяет и врач анестезиолог-реаниматолог Маргарита Бутакова. По ее словам, такие акции, безусловно, помогут людям после тяжелых испытаний.

«Запуск проекта „Открытые сердца“ с радостью будет воспринят людьми. Сейчас многие нуждаются в помощи и поддержке. Я очень рада тому, что проект „Открытые сердца“ запускается именно в Артеме», — отметила медик.

Обсуждая проект после окончания церемонии награждения, медики отметили, что, как они надеются, проект «Открытые сердца» станет своего рода общественной пост-ковидной терапией, что помощь будет оказана как можно большему числу артемовцев.

Ольга ИЛЬЧЕНКО.

Сюжеты:
Приморье
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