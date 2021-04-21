С открытым сердцем

«Это действительно очень важно — в такой напряженный период осознавать, что мы не одни стоим на ковидном фронте. Я считаю, что совместная работа и сплоченность — ключевые составляющие успеха в любом деле, и уж тем более это актуально, когда речь идет о здоровье и благополучии жителей города. Именно поэтому для нас, врачей, социальный проект „Открытые сердца“ — это как глоток свежего воздуха. Надеемся на то, что каждый, кто оказался в беде, получит необходимую помощь», — отметила врач-терапевт Инна Иванова.