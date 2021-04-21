Стали известны участники незаконных акций протеста во Владивостоке

Стали известны участники незаконных акций протеста во Владивостоке
Сегодня, 10:54ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Правоохранительные органы сообщили о том, что сторонники осужденного блогера А. Навального объявили о новой несанкционированной акции в его поддержку, которая пройдёт во всех крупных городах страны 21 апреля.

Кстати, список тех, кто собирается идти на несанкционированный митинг, у правоохранителей уже есть — этот список вполне доступен публично. За несколько дней до даты акции в Интернете появился список людей, подтвердивших своей участие в ней на сайте «Свободу Навальному!». Также неизвестные лица опубликовали в одном из региональных Телеграм-каналов список участников акции по Приморскому краю с указанием ФИО, даты рождения, контактных телефонов.

Как сообщается, на незаконных акциях, прошедших зимой во Владивостоке, были задержаны десятки участников, три человека стали фигурантами уголовных дел. Вполне вероятно, что на этот раз силовики будут действовать максимально жёстко, вплоть до силового разгона участников и массовых задержаний.

Думается, что зачинщики рассчитывают на массовость таких беспорядков. Однако об участии в несанкционированной акции в Приморье объявило всего около 170 человек. В реальности вряд ли на улицу выйдет больше нескольких десятков любителей «быть всегда против». Силовикам легко будет взять эту горстку «недовольных» в оцепление и задержать.

Отметим, что во Владивосток стягиваются силы правоохранителей со всего края и других субъектов Дальнего Востока.

Сюжеты:
Приморье
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