Как тебе такое: Анонсировано участие Илона Маска в онлайн-марафоне в Приморье

Российское общество «Знание» проводит для Владивостока и Приморья в онлайн-формате с 20 по 22 мая 2021 года просветительский марафон «Новое Знание».

Это масштабное мероприятие федерального уровня стало отправной точкой для новых форматов работы организации как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата. наряду с Владивостоком марафон пройдет еще в 7 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Новосибирске, Калининграде. Молодежь Приморья приглашают присоединиться к мероприятию 21 мая в Тихоокеанском государственном медицинском университете и 22 мая в Дальневосточном федеральном университете. Спикерами просветительского марафона станут главы МИД России, Министерства науки и высшего образования РФ, представители Администрации Президента России и Правительства РФ, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства Приморского края. Открытый урок пройдет 21 мая в корпусе № 1 ТГМУ (проспект Острякова, 2) в ауд. 14-005 (Большой зал, корпус № 1) с 16.15 до 21.00. Отметим, что все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте — marathon.znanierussia.ru. Подключиться к трансляции и посмотреть выступления могут все желающие. Спикеры марафона: 16.45–17.00 — министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков с приветственным словом; 17.00–18.00 — известный российский математик, исполнительный директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко, тема выступления: «Почему математика в современном мире нужна всем и каждому»; 18.45–19.45 — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с выступлением: «Актуальные уроки международных отношений»; 20.00–21.00 — помощник Президента РФ Владимир Мединский, тема выступления: «Мифы о русской истории». 22 мая открытый урок пройдет в кампусе ДВФУ (корпус B, Средний зал). Перед аудиторией выступят: 18.45–19.45 — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с выступлением: «Актуальные уроки международных отношений»; 20.00–21.00 — помощник Президента РФ Владимир Мединский, тема выступления: «Мифы о русской истории»; 21.15–22.15 — заместитель Председатель Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Отметим, что в первый день онлайн-марафона более 30 спикеров приняли участие в дискуссии и поделились своим опытом, знаниями с молодым поколением. Посмотрели трансляцию 5 миллионов человек. Главной новостью дня стал анонс выступления главы Tesla Илона Маска. Выступит ли звезда современной науки лично или выйдет на видеосвязь — пока остается загадкой. «Не упустите эту возможность! Эти люди знают невероятно много, но еще не менее важно то, что каждый из них является уникальным примером», — обратился к россиянам спикер первого дня, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель наблюдательного совета всероссийского общества «Знание» Сергей Кириенко.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter