Как тебе такое: Анонсировано участие Илона Маска в онлайн-марафоне в Приморье

Как тебе такое: Анонсировано участие Илона Маска в онлайн-марафоне в Приморье
Как тебе такое: Анонсировано участие Илона Маска в онлайн-марафоне в Приморье
Сегодня, 15:46ОбществоФото: правительство Приморского краяОдним из спикеров просветительского марафона станет глава МИД России Лавров
Российское общество «Знание» проводит для Владивостока и Приморья в онлайн-формате с 20 по 22 мая 2021 года просветительский марафон «Новое Знание».

Это масштабное мероприятие федерального уровня стало отправной точкой для новых форматов работы организации как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата. наряду с Владивостоком марафон пройдет еще в 7 городах страны — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Новосибирске, Калининграде.

Молодежь Приморья приглашают присоединиться к мероприятию 21 мая в Тихоокеанском государственном медицинском университете и 22 мая в Дальневосточном федеральном университете. Спикерами просветительского марафона станут главы МИД России, Министерства науки и высшего образования РФ, представители Администрации Президента России и Правительства РФ, сообщили «Золотому Рогу» в пресс-службе правительства Приморского края.

Открытый урок пройдет 21 мая в корпусе № 1 ТГМУ (проспект Острякова, 2) в ауд. 14-005 (Большой зал, корпус № 1) с 16.15 до 21.00.

Отметим, что все мероприятия будут сопровождаться интернет-трансляцией на сайте — marathon.znanierussia.ru. Подключиться к трансляции и посмотреть выступления могут все желающие.

Спикеры марафона:

16.45–17.00 — министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков с приветственным словом;

17.00–18.00 — известный российский математик, исполнительный директор Московского центра непрерывного математического образования Иван Ященко, тема выступления: «Почему математика в современном мире нужна всем и каждому»;

18.45–19.45 — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с выступлением: «Актуальные уроки международных отношений»;

20.00–21.00 — помощник Президента РФ Владимир Мединский, тема выступления: «Мифы о русской истории».

22 мая открытый урок пройдет в кампусе ДВФУ (корпус B, Средний зал).

Перед аудиторией выступят:

18.45–19.45 — министр иностранных дел РФ Сергей Лавров с выступлением: «Актуальные уроки международных отношений»;

20.00–21.00 — помощник Президента РФ Владимир Мединский, тема выступления: «Мифы о русской истории»;

21.15–22.15 — заместитель Председатель Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Отметим, что в первый день онлайн-марафона более 30 спикеров приняли участие в дискуссии и поделились своим опытом, знаниями с молодым поколением. Посмотрели трансляцию 5 миллионов человек. Главной новостью дня стал анонс выступления главы Tesla Илона Маска. Выступит ли звезда современной науки лично или выйдет на видеосвязь — пока остается загадкой.

«Не упустите эту возможность! Эти люди знают невероятно много, но еще не менее важно то, что каждый из них является уникальным примером», — обратился к россиянам спикер первого дня, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ и председатель наблюдательного совета всероссийского общества «Знание» Сергей Кириенко.

Сюжеты:
Приморье
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