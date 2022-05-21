Губернатор Приморья Олег Кожемяко поздравил жителей Находки с 72-летием города

В минувшую субботу, 21 мая, один из крупных городов Приморского края отмечал свой день рождения. Праздник, посвящённый 72-летию Находки, собрал немало число горожан на площади перед местным домом культуры. Поздравил жителей Находки губернатор Приморья Олег Кожемяко.

Праздничную программу открыли совместным выступлением Народного духового оркестра и ансамбля барабанщиц «Веселая дробь» городской школы № 25 и исполнением гимна России. После на сцену вышел Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который отметил, что хоть 72 года — возраст и небольшой, история города, интересная и многогранная, уже насчитывает огромное количество впечатляющих событий и фактов. «Искренне рад приветствовать всех в этот яркий и солнечный день и поздравить с днем рождения города! 72 года — совсем небольшой возраст, но даже он хранит историю, биографии и судьбы живущих здесь людей, помнящих годы бурного развития города — 70-80-е, как строился и начал эксплуатироваться порт Восточный, обновлялся рыбопромысловый флот, развивалось рыбоперерабатывающее производство, строились жилье и социальные объекты. Конечно, были и другие периоды в жизни города, в том числе сложные 90-2000-е. Период надежд на лучшее и ожидание перемен», — подчеркнул Олег Кожемяко. Глава Приморья отметил, что в настоящее время Находка активно развивается. — Кто-то покинул город в сложные времена, потеряв надежду, но перемены все-таки наступили. Находка развивается. Начали загружаться порты. Город стали активно благоустраивать, ремонтировать дороги. Одним из импульсов к его развитию стало возведение Находкинского завода минеральных удобрений — нового высокотехнологичного производства. Вместе с НЗМУ был разработан план социально-экономического развития Находки, утвержденный Правительством России. Согласно этому плану, до 2030 года Находка получит 24 миллиарда рублей на развитие. Работа уже идет, это видно. Строится новый рыбопромысловый флот, обновляются спортивная инфраструктура, объекты здравоохранения, жилье, — подчеркнул глава региона. Олег Кожемяко наградил Почетной грамотой губернатора Приморского края начальника штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Павла Бондаренко и врача кардиолога Находкинской городской больницы Ирину Юлчибаеву, а также объявил Благодарность учителю краеведения «Мой Приморский край» и изобразительного искусства школы № 18 Находки Татьяне Авдеевой, мастеру отдела технического контроля Находкинского судоремонтного завода Галине Палиенко, врачу-пульмонологу Находкинской городской больницы Татьяне Урбановской. В торжественной обстановке Олег Кожемяко вручил также Благодарственные письма губернатора Приморского края заместителю начальника отделения Приморского центра занятости населения в Находке Майе Болтуновой, педагогу-организатору средней общеобразовательной школы № 7 «Эдельвейс» Находки Сергею Ходько, воспитателю Центра развития ребенка — детского сада № 60 Находки Ирине Буба, начальнику организационно- воспитательного отдела Федерального агентства по рыболовству «Дальневосточное мореходное училище» (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет» Олегу Лопатко. Праздник в честь 72-летия Находки для жителей и гостей города рассчитан на весь день. Помимо концерта с участием лучших творческих коллективов и торжественного собрания, в программе — ярмарка, мастер-классы, весёлые старты для детей, спектакли, краеведческая конференция, тематическая выставка картин и фейерверк.

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