Исторический центр Владивостока приведут в порядок

Исторический центр Владивостока приведут в порядок
Исторический центр Владивостока приведут в порядок
Сегодня, 18:01ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Во Владивостоке усилят работу по приведению в порядок исторического центра города. Особое внимание специалисты мэрии планируют уделить пешеходным туристическим маршрутам.

«Речь идет не только о санитарном состоянии улиц, но и демонтаже незаконных объектов и рекламных конструкций, которые портят внешний облик города», — рассказал замглавы администрации города Максим Акульшин.

Одним из объектов, которые пойдут под снос, стал металлический гараж на турмаршруте «Лабиринты китайской Миллионки».

«В дальнейшем подобные мероприятия продолжим. Также мы намерены организовать работу с собственниками зданий, которые должны содержать прилегающие территории и фасады в чистоте и порядке. Наша задача — приложить все усилия, чтобы жители и гости города смогли комфортно гулять, и ничто бы не вызывало у них негативных эмоций», — отметил Акульшин.

Кроме того, перед сотрудниками мэрии стоит задача ликвидировать провалы на пешеходных зонах, очистить тротуары, покрасить столбы уличного освещения и привести в порядок ограждения вдоль тротуаров.

Стоит отметить, что в данный момент в администрации Владивостока также прорабатывается вопрос масштабного ремонта фасадов в историческом центре.

Уже известно, что в перечень восстановления на это лето войдут 16 зданий.

Сюжеты:
Приморский край
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