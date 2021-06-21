Переработка отходов: приморцы разделил более 150 тонн вторсырья

Переработка отходов: приморцы разделил более 150 тонн вторсырья
Переработка отходов: приморцы разделил более 150 тонн вторсырья
Сегодня, 13:56ОбществоФото: primorsky.ru
В 2021 году из контейнеров раздельного сбора отходов, установленных в Приморье, вывезли 145 тонн вторсырья, ещё восемь тонн собрали на специальном пункте сбора. В данный момент в крае установлено почти 400 контейнеров для раздельного сбора отходов.

Специалисты «Приморского экологического оператора» (ПЭО) сообщили, что новые оранжевые контейнеры для раздельного сбора мусора установлены в Артёме, Владивостоке, на острове Русский и в Надеждинском районе.

«По этим адресам установлено 395 контейнеров. Во Владивостоке на некоторых площадках стоит по два и даже три контейнера. Установка продолжается, заявки на контейнер можно прислать на rsbor@spzv.ru», — рассказали сотрудники предприятия.

Специалисты отмечают, что для жителей установка и обслуживание контейнеров бесплатна.

В «ПЭО» добавили, что к раздельному сбору отходов подключаются и организации — новые контейнеры стоят в ДВФУ, ВГУЭСе, в нескольких школах и детсадах, в супермаркете РЕМИ и торговом порту. Вскоре ёмкости установят на территориях аэропорта, заводов «Дальприбор» и «Изумруд», а также в офисах Сбербанка и «ДНС».

Кроме того, отходы можно привезти на пункт раздельного сбора на Бородинской, 28, во Владивостоке.

«Всего с начала года собрано более 150 тонн вторсырья, которое после досортировки направляется на предприятия для переработки. И это без учета тех отходов, которые отбираются на мусоросортировочных станциях в районах края», — рассказал замдиректора «Приморского экологического оператора» Сергей Лазарев.

Зампред правительства Приморья Елена Пархоменко заявила, что регион успешно внедряет раздельный сбор отходов –спрос на установку специальных контейнеров среди, интерес бизнеса к вторсырью, по её словам, постоянно растёт.

«Население региона готово к переходу на цивилизованную схему обращения с отходами, а бизнес увидел, что это может быть выгодно. И такие примеры в регионе есть. В их числе — компания из Дальнереченска, выпускающая изделия благоустройства из переработанного пластика», — сказала змпред.

Стоит отметить, что переход на раздельный сбор отходов — это одна из целей нацпроекта «Экология». В рамках реализации госпрограммы, к 2024 году в общем объеме образованных твердых коммунальных отходов в Приморском крае доля ТКО, направленных на утилизацию, будет составлять до 13%, а в обработку — до 60%.

Сюжеты:
Приморский край
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Владивостокмусорпереработка мусора
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