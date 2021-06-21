Приморцам предлагают бесплатную юридическую помощь

Приморцам предлагают бесплатную юридическую помощь
Приморцам предлагают бесплатную юридическую помощь
Сегодня, 12:50ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Приморское отделение «Ассоциации юристов России» проведёт в регионе единый день оказания юридической помощи в пятницу, 25 июня. Жители Приморья смогут получить консультации и юридическую помощь абсолютно бесплатно.

По словам организаторов, консультации можно получить в общественных приемных, центрах бесплатной юридической помощи, юридических клиниках при вузах, а также дистанционно во Владивостоке, Дунае, Сибирцево.

«Опытные юристы и адвокаты проконсультируют по широкому спектру правовых вопросов. Параллельно разъяснения дадут сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека, службы судебных приставов, прокуратуры и нотариальной палаты», — рассказали эксперты.

Специалисты отметили, что день оказания юридической помощи пройдёт с соблюдением мер санитарно-эпидемиологической защиты.

Ознакомиться с графиком приёма можно по ссылке.

В приморском департаменте по координации правоохранительной деятельности рассказали, что сейчас в регионе, в разных районах, более 60 адвокатов и юристов оказывают бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан.

В 2021 году юридическими услугами воспользовались более 100 жителей края.

Доступные виды юридической помощи:

— устная и письменная консультация по правовому вопросу;

— составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;

— составление судебных документов в суд общей юрисдикции и мировому судье, в том числе апелляционных жалоб.

Кроме того, адвокат может защищать интересы граждан в государственных, муниципальных органах, организациях, у мирового судьи и в суде общей юрисдикции.

Сюжеты:
Приморский край
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