Увеличено время работы пунктов вакцинации от коронавируса в Приморье

«Для удобства жителей мы пересмотрели режимы работы мобильных пунктов вакцинации таким образом, чтобы жителям было удобно зайти на прививку после рабочего дня или в обеденный перерыв. Вакцины в регионе достаточно, она поступает партиями и сразу доставляется в медучреждения региона», — рассказали в министерстве.