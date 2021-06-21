В «Серой Лошади» во Владивостоке меняют лифты

В «Серой Лошади» во Владивостоке меняют лифты
В «Серой Лошади» во Владивостоке меняют лифты
Сегодня, 12:37ОбществоФото: pxhere.comНикто так не ценит лифт, как жители последних этажей многожтажки
В многоэтажке на Алеутской, 19, которая более известна под названием «Серая Лошадь», приступили к замене лифтового оборудования. И это не единственный дом, где по программе капитального ремонта к концу 2021 года сменят устаревшие лифты на современные.

«Серая Лошадь» — памятник советской архитектуры. Дом построили в 1938 году. Предположительно, он стал первой многоэтажкой города, в которой появились лифты.

По словам специалистов краевого фонда капремонта, подъемники этого дома отличаются от привычных лифтов. Дело в том, что в строении не предусмотрены лифтовые шахты. Тут они сетчатые, а все оборудование закреплено на металлическом каркасе, а не на стенах.

Работы начались с демонтажа устаревшего оборудования. В дальнейшем в «Серой Лошади» установят лифты Щербинского завода. Современное оборудование соответствует всем необходимым требованиям безопасности и принадлежит к классу энергоэффективных.

К концу 2021 года запланирована замена около 300 лифтов в 111 многоквартирных домах Приморья. К середине июня уже смонтировано 57 лифтов. Успешный пуск нового оборудования состоялся в 21 доме региона.

Замена лифтов в Приморском крае проходит в рамках государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере жилищного строительства, предоставления земельных участков, создания инфраструктуры, а также направленных на улучшение жилищно-коммунального обслуживания населения, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства»

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