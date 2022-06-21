Морской Порт «Аврора» подарит жителям Приморья современный и безопасный пляж

Жители пос. Дунай и ЗАТО Фокино получат современный, безопасный и облагороженный пляж. Доступ на него будет открыт всем желающим.

Сейчас ООО «Морской Порт «Аврора» занимается тем, что приводит территорию для отдыха в нормативное состояние: устанавливает необходимое оборудование, очищает дно и укладывает тропинки для прогулок. Пляж будет открыт для всех, плата за посещение взиматься не будет. На нём разместят кабинки для переодевания, туалеты, лавочки, аэрарии, а также дорожки для пеших прогулок. Всё будет соответствовать санитарным и строительным требованиям. — Мы организовали водолазные работы по обследованию будущего места отдыха дунайцев. Это поможет определить опасные предметы, которые могут представлять какую-то угрозу здоровью отдыхающим гражданам. Специалисты всё определят, скажут, где и что находится, предоставят видеосъёмку морского дна. И впоследствии будет составлено техническое задание для очистки дна моря, — заявила заместитель директора ООО «Морской Порт «Аврора» Наталия Гродзиевская. Добавим, что данная территория будет безопасна для детей и для тех, кто совсем не умеет плавать. — Здесь планируется строительство пляжа, а именно будет оборудована береговая зона отдыха, места под мусорки, для прохода отдыхающих. Сейчас здесь работают водолазы, которые обследуют дно на наличие опасных предметов, которые могут помешать безопасному купанию детей. Уже нашли бетонные блоки, колёса и покрышки. В общем, всё то, что когда-то располагалось здесь, на берегу. Сейчас всё это будет занесено в акт с подтверждающими фото и видео, — рассказал руководитель проекта ООО «Морской Порт «Аврора» Вячеслав Ермаков.

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