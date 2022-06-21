На каких пляжах отдыхать владивостокцам этим летом?

По мнению местных жителей, это лучшее место на побережье Владивостока для пляжного отдыха. Из преимуществ — длинная двухкилометровая прибрежная полоса из золотистого песка, пологий вход в море и довольно развитая инфраструктура.
Вся территория пляжа условно поделена на несколько частей, у каждой из которых свой арендатор. Больше всего курортных благ (туалеты, кафе, раздевалки, беседки для отдыха) расположено в центре Шаморы. Здесь же предоставляются услуги по активному отдыху: полеты на парапланах, виндсерфинг, катание на лодках и т. д. А для детей работают надувные бассейны и горки, игровые площадки, качели.
Находится зона отдыха недалеко от Владивостока, а именно — в 30 км, но туда ходит общественный транспорт: маршрутка № 28к и автобусы № 28, 26, 102.
Живописный пляж на берегу Уссурийского залива называют «Русской Калифорнией» — он усеян грудами разноцветных стеклянных камешков. Здесь когда-то был фарфоровый завод, после развала которого остались бутылочные и баночные осколки. Со временем море отшлифовало их, и теперь они смешались с галькой, создав удивительную мозаику. Многие туристы, приезжающие во Владивосток, собирают разноцветную гальку как сувенир.
Пляж безопасен и удобен для отдыха с детьми: пологий мелкий вход в море и абсолютно гладкие камешки под ногами. Для владивостокцев и гостей города работают души, медпункт, раздевалки, детские площадки, кафе. Можно взять в аренду беседку с мангалом, пляжные зонтики, лежаки, шезлонги.
Добраться из Владивостока можно автобусами № 72т и 26 или на собственном автомобиле, проложив маршрут до поселка Рыбацкое.
Один из пляжей, находящихся в черте города, — в Советском районе Владивостока. Место для отдыха оборудовано всем необходимым, поэтому вход на пляж платный: 100 рублей с человека в день, детский билет — 50 рублей. В эту сумму входит бесплатное посещение туалетов и душевых, волейбольной площадки и тира, предоставление шезлонгов и лежаков. На территории пляжа работают спасатели и медики.
Здесь есть несколько кафе, можно взять в аренду деревянный домик с мангалом, арендовать скутеры и катамараны. Рядом с пляжем оборудована парковая зона и работает мини-зоопарк, который можно посетить бесплатно.
Как видно по фото, пляж песчаный с примесью ракушечника, такое же дно и в море. В воду можно зайти по специальным деревянным мосткам, средняя глубина доходит до 1,7-2 метров.
Попасть на пляж можно на общественном транспорте Владивостока, до остановки «Санаторная» доезжают автобусы № 104, 28, 224, 42, маршрутки № 110, 24, 112.
Этот пляж полюбился гостям города и жителям Владивостока за белоснежный песочек и живописные виды. К тому же он расположен в самом центре Владивостока, и доехать до него можно на любом городском транспорте.
Купаться официально в 2022 году здесь запрещено: заход в воду каменистый, и на скользких водорослях можно поскользнутся, а спасателей здесь нет. Однако на пляже есть бесплатные туалеты и раздевалки, оборудованы лавочки, беседки, спортивные площадки. Из платных услуг — прокат шезлонгов, батуты и надувные горки, тир. Есть кафе и зоны для барбекю, где можно самостоятельно пожарить шашлык.
От остановки общественного транспорта во Владивостоке «Дальняя», чтобы попасть на пляж, нужно пройти пешком до железнодорожных путей и спуститься вниз по дороге.
Этот пляж жители Владивостока любят за развитую инфраструктуру и уютный песчаный берег. Он находится в бухте на острове Русском, но сюда можно добраться на общественном транспорте на маршрутках № 22, 63, 29к, автобусами № 77, 15, 29д.
Отдых на пляже платный — 150 руб. с человека за день. Но зато отдыхающим созданы комфортные условия для пляжного отдыха: душевые, туалеты, кабинки для переодевания, детская площадка с горкой. Здесь дежурят спасатели и медицинский работник, при катании на катамаранах, лодках и водных велосипедах выдается спасательный жилет.
На территории работают кафе, ресторан, бар, есть беседки для отдыха и небольшой магазинчик с товарами первой необходимости. Также сюда можно приехать из Владивостока со своей палаткой, но за ночевку на пляже нужно будет доплатить.
Прибрежная зона покрыта мелким песочком, но встречается и галька. В воде дно песчаное и заход в море пологий.
Пляжная зона Чайка, находящаяся в городской черте Владивостока, оборудована всем необходимым для отдыха. Но, как и на большинстве внутренних городских пляжей, купаться здесь в 2022 году запрещено. Тем не менее в летнее время на пляже полно отдыхающих: они загорают, ловят рыбу, катаются на катамаранах и лодках.
Протяженность береговой линии, состоящей из песка и мелких камешков, около 800 м. Городские власти оборудовали территорию бесплатными душевыми кабинками, поставили туалеты, мусорные контейнеры, спасательную вышку, лавочки и столики, построили большую детскую площадку.
Отдыхающие могут взять в аренду беседку с мангалом, катамараны, лодки, скутеры, надувные матрасы, солнцезащитные зонты.
На карте место отдыха обозначено по адресу: улица Пальчевского, д. 1, а своим ходом нужно доехать до остановки «Академическая», куда ходит множество автобусов и маршруток Владивостока.