На каких пляжах отдыхать владивостокцам этим летом?

Купаться официально в 2022 году здесь запрещено: заход в воду каменистый, и на скользких водорослях можно поскользнутся, а спасателей здесь нет. Однако на пляже есть бесплатные туалеты и раздевалки, оборудованы лавочки, беседки, спортивные площадки. Из платных услуг — прокат шезлонгов, батуты и надувные горки, тир. Есть кафе и зоны для барбекю, где можно самостоятельно пожарить шашлык.