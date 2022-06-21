На Русском острове продолжают асфальтировать дороги

В этом году на острове Русском во Владивостоке администрацией города организован второй этап благоустройства дорог. Асфальтировать будут участок от Ворошиловской батареи по направлению к посёлку Экипажному. Специалисты городской администрации уже готовят документы для объявления процедуры поиска подрядной организации.

И.о. руководителя городского управления дорог Юрий Трунов вместе со специалистами и геодезистами провел выездное совещание на острове Русском, на месте обсудив вопросы трассировки дороги, необходимых работ по устройству водоотвода, основания и дальнейшего асфальтирования. — В прошлом году был реализован первый этап — заасфальтировано 1 300 метров дороги от Университетского проспекта до Ворошиловской батареи. В этом году с учётом поступающего дополнительного финансирования работы продолжим. Сейчас завершаем подготовку документов и в ближайшее время объявим процедуру поиска подрядной организации, — сказал Юрий Трунов. Работы здесь будут проводить с августа по ноябрь. В связи с тем, что на время строительства не будут перекрывать дорогу, автомобилистов просят с пониманием отнестись к предстоящим временным неудобствам. Напомним, что жители Русского и гости острова много лет вынуждены добираться до многих посёлков острова по грунтовой дороге. Минувшим летом во время рабочей поездки на остров губернатор Приморья Олег Кожемяко и глава Владивостока Константин Шестаков обсудили планы по благоустройству территории.

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