Полный комфорт: где и что приводят в порядок во Владивостоке

— За время работы региональной программы «1000 дворов», а это четыре года, нам удалось благоустроить более 500 дворов. В этом году отремонтируем ещё 151: 17 придомовых территорий сделают по краевой программе ремонта и ещё 134 — в рамках новой программы «1000 дворов Дальнего Востока», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук. — Очень важный и сложный вид работ — водоотведение, и на некоторых объектах мы предусмотрели восстановление сетей ливневой канализации.