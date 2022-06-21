Полный комфорт: где и что приводят в порядок во Владивостоке

Все эти объекты были выбраны жителями Владивостока в ходе единого общероссийского онлайн-голосования в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».
Администрация Владивостока инициировала благоустройство на сопке Бурачка. По заказу Дирекции общественных пространств у её подножия высаживают сосну густоцветковую, деревья абрикоса маньчжурского и кизильника блестящего. Растения выбирали по итогам обсуждения с профессиональным сообществом на стратегической сессии об озеленении.
— В рамках второго этапа благоустройства для юных посетителей будет установлена современная детская площадка. Кроме того, здесь появится общественный туалет. А также дооснастим систему видеонаблюдения, — рассказал руководитель Дирекции общественных пространств Артур Шибаров.
Этим летом на сопке Бурачка также появятся фуд-трак и тележка с мороженым. Заявки от потенциальных арендаторов всё ещё принимаются.
Кроме того, администрация Владивостока контролирует комплексное благоустройство придомовых территорий на улице Русской. Оно началось в рамках федеральной программы «1000 дворов Дальнего Востока». По плану к осени рядом с домами на улицах Русской, Кутузова и Бородинской появятся детские и спортивные площадки, прогулочный променад, площадка для командных игр.
— Обязательными элементами будут скамейки и урны, освещение, система видеонаблюдения. Также на территории пройдут работы по озеленению и устройству транзитных тротуаров к жилым домам. Существующая детская площадка будет интегрирована в новый сквер, так как была установлена всего год назад, — подчеркнули в Дирекции общественных пространств.
Общественным ядром территории станет парк «Солнышко». Там ведутся демонтажные работы и подготовка к будущему устройству покрытий. Позже здесь появятся детская и спортивная зоны, футбольное поле, тихая зона и сцена.
Детский парк «Солнышко» находится в глубине микрорайона на улице Русской. В начале 90-х годов прошлого века он был заброшен, но, к счастью, его взял у города в аренду и полностью восстановил пенсионер-строитель Алексей Коньков. Теперь поддерживает порядок в парке его сын Александр.
В прошлом году парк «Солнышко» включили в программу ремонта — и теперь это часть федерального проекта по комплексному ремонту дворов.
— За время работы региональной программы «1000 дворов», а это четыре года, нам удалось благоустроить более 500 дворов. В этом году отремонтируем ещё 151: 17 придомовых территорий сделают по краевой программе ремонта и ещё 134 — в рамках новой программы «1000 дворов Дальнего Востока», — отметил заместитель главы администрации Владивостока Тарас Фищук. — Очень важный и сложный вид работ — водоотведение, и на некоторых объектах мы предусмотрели восстановление сетей ливневой канализации.
На улице Русской появится и современная зона отдыха с теневым навесом. Речь идет о сквере на Русской, 46.
Сейчас по поручению городской администрации подрядная организация приступила к подготовительным работам — здесь убирают пешеходные дорожки, а позже приступят к демонтажу центральной клумбы со скульптурой китёнка. В будущем на этом месте появится зона отдыха с теневым навесом.
— На сегодняшний день сквер используется как транзит к остановке общественного транспорта и торговому центру, а также как зона встречи и ожидания. В планах у архитекторов студии Bricks провести здесь озеленение, обновить пешеходные дорожки, организовать комфортные зоны отдыха, провести освещение, обустроить парковочное пространство, — рассказали в Дирекции общественных пространств Владивостока.
Там также уточнили, что вопрос замены скульптуры китёнка был проработан с профессиональным сообществом. В частности, решение его демонтировать было согласовано с Общественным советом по вопросам архитектуры и дизайна городской среды. Представители мэрии и специалисты в области архитектуры, дизайна и градостроительства сошлись во мнении, что скульптура не представляет художественной ценности.
В то же время в сквере расположены другие скульптурные композиции, более значимые в плане художественной ценности. Это скульптурная группа «Матери-сёстры», автором которой является Валерий Ненаживин, и расположенные рядом со сквером скульптуры Алексея Онуфриенко, выполненные из смальты. Они будут сохранены.