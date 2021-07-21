Что делать, если потерялся паспорт

Если паспорт потерялся, то следует незамедлительно написать заявление в полицию, ни в коем случае не тянуть, потому что на паспорт человека мошенники очень просто могут взять кредит. Кроме того, недоброжелатели могут использовать личные данные в своих корыстных целях и таких возможностей — миллион. Человек, потерявший паспорт, может испытывать последствия от этих действий на протяжении многих лет. Самая популярная во Владивостоке схема — по утерянному паспорту мошенники могут привезти в Приморский край машину или оформить человека директором в «серой» компании. На учет по потерянному паспорту могут поставить большое количество автомобилей. Человек, восстановивший паспорт, потом начинает получать на почту «подарки» — налоги и штрафы с оформленных на него автомобилей.