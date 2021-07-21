Лето, лагерь, новые друзья

В пришкольных лагерях Владивостока завершилась вторая летняя смена. Корреспондент «Золотого Рога» побывал в одной из школ и убедился: организовать полноценный отдых и интересную жизнь для школьников возможно не только у моря, но и в городе.

Лагерь дневного пребывания «Лучик» в школе № 19, которая находится на улице Постышева, отработал в этом году две летние смены. Начиная с 1 июня, в нём весело и с пользой провели время 120 ребят разного возраста. Как рассказала исполняющая обязанности директора школы Евгения Корева, каждое утро ребята начинали с зарядки, а дальше их ждал завтрак и общие походы в кино, театры, музеи. Иногда интересные гости приходили прямо в школу, чтобы устроить для детей шоу мыльных пузырей или презентацию возможностей научного «Кванториума». «Больше всего понравился кинотеатр 3D, мы смотрели мультики! Вожатые проводили „Весёлые старты“, однажды был даже турслёт на стадионе — мы выполняли специальные задания, а потом получали призы. Ну, а нам с девочками понравилось накрывать на столы», — рассказала пятиклассница Настя. Руководитель лагеря, учитель начальных классов Ирина Радько, провела для участников второй смены завершающую линейку, где педагоги и школьники ещё раз вспомнили яркие моменты пролетевших двух недель. «Каждый из вас нашёл себе здесь новых друзей, с которыми не придётся прощаться — ведь все они учатся в нашей школе! Не прощаемся и мы с вами, а говорим — до следующих летних смен в будущем году!», — такое напутствие Ирина Ивановна подкрепила сладкими подарками каждому ребёнку. В завершение она предложила ребятам составить «скульптуры дружбы» — и тут ребят не нужно было лишний раз уговаривать: мгновенно мальчишки и девочки выбрали свои маленькие коллективы, объединённые интересами, симпатией или родством — в лагере были и братья с сёстрами. Вспоминая летнее меню, все школьники в один голос заверили: было не только вкусно, но и полезно! В свои 7-12 лет все они прекрасно знают, что такое полезная еда: супчики, омлеты, каши и фрукты. Хотя и подаренным шоколадкам каждый был рад. Александр ДЕДОВ Фото: ИК "Золотой Рог"

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