Один день лета

— Глядя на них, я начала понемногу вышивать, — смеется Маша. — А Саша сейчас учится играть на гитаре. Сама. Я понемногу учу испанский, самостоятельно. Когда у Юли начался класс пианино, вместе с нею, можно сказать, мы все учились. И всем интересно! Кстати, за музыкальную школу, за все кружки мы, как многодетная семья, платим половину стоимости. Это очень хорошо. И фортепиано электронное Юле купили на те деньги, что выплачивало государство в пандемию на детей. Очень эти суммы пришлись кстати. Фортепиано — вещь недешевая.