Один день лета

— Зелень у нас каждый себе по вкусу добавляет, Юля у нас с утра на грядки сбегает, себе нарвет — и в чай, и в салат — свежей, и для всех. Девочки, забирайте салат, хлеб, тарелки! — говорит Мария Зуева, и ее дочки 14-летняя Саша и 9-летняя Юля уносят на террасу и аппетитный салат, и кружки, там семья Зуевых летом в хорошую погоду и завтракает, и обедает…
Мария берет детский стульчик и тоже несет на улицу. Младший в этой семье — трехлетний Митя — хвостиком идет за ней. Он уже уточнил, что у него будет на завтрак и не забыла ли мама налить ему кефирчика. Митя очень уважает кисломолочные продукты…
Вообще в семье Зуевых летом завтракают поздно. Отпуск, каникулы… Никто никуда не спешит, да и жизнь на свежем воздухе в доме у бабушки расслабляет.
— Когда мы дома, когда Сережа — отец семейства — на работу каждый день идет к 9 утра, когда девочкам одной в школу с утра, другой на кружок, конечно, день иначе строится, — говорит Мария. — Всем вместе редко удается позавтракать, разве что по выходным, но и тут бывают варианты: то у Юли занятия в музыкальной школе, то у Саши репетиции в танцевальном кружке… А летом мы всегда стараемся завтракать, обедать вместе. Это так здорово!
Семья Зуевых родилась в октябре 2005 года. Уже успели отметить хрустальную свадьбу! А ровно через год после появления семьи, в октябре 2006 года, родилась старшая дочь — Александра…
— Мы с Сережей еще в конфетно-букетный период говорили, что, наверное, у нас будет не один ребенок, — улыбается Маша. — Но так, просто планы строили. Ничего конкретного. А когда появилась Саша, через год примерно мы с мужем уже точно знали, что хотим минимум троих детей. Вот трое и получилось.
У Сергея есть старшая сестра, а Мария и сама выросла в семье большой, дружной. У нее и брат, и сестра. В то время, правда, семьи с тремя детьми многодетными не считались…
— Наша мама после моего рождения больше на работу не вышла, помните, как в фильме «Однажды 20 лет спустя»: «Я работаю мамой», — говорит Маша. — И считаю, что это правильно. Конечно, каждая семья решает по-своему, мы с Сергеем решили, что у нас будет так.
За разговорами время за завтраком проходит незаметно. День впереди длинный. Сергей с Машей намерены съездить в магазин за продуктами, оставив младшего на сестер и бабушку. Маше надо цветы высадить в землю, а Сергей сегодня в роли трубочиста — надо уже готовить дом тещи к зиме… Девочки зарядят посудомоечную машину, уберут со стола, поиграют с братом, помогут бабушке в огороде — тут Нина Павловна, мама Марии, никого не заставляет. Впрочем, на просьбу помочь внучки всегда охотно откликаются…
— Вот этот лук Саша сеяла, а Юля с утра клубничные грядки обходит, проверяет, спелые ягоды собирает и на всех делит, — улыбается Нина Павловна. — А уж Митя, особенно если дело касается воды — полить, например, так тут он первый помощник. Ну и когда папа на улице работает, то он, конечно, всегда с папой.
Отпуск Сергея — он госслужащий — семья старается использовать на полную. До пандемии и до рождения Мити — все вместе ездили в Шмаковку в санаторий. В этом году, буквально на следующей неделе, едут в Ливадию, погреться на солнышке и от души накупаться. Впрочем, купальный сезон Зуевы уже открыли несколько дней назад на Санаторной.
— И в кино ходили все вместе, — говорит Сергей, — точнее, мы с Митей, как мужчины, отпустили девочек с мамой. Мите еще рановато посещать киносеансы. В сафари-парк ездили, в зоопарк на Садгороде. Что Мите больше всего понравилось в зоопарке? Поезд! Там же железная дорога рядом, а сын — большой фанат машинок, поездов, самолетов.
— Это самое драгоценное — побыть всем вместе, именно такие минуты запоминаются навсегда, — улыбается Маша. — Мы стараемся на концерты, когда ансамбль, в котором занимается Саша, выступает, или у Юли в музыкальной школе отчетные выступления, все вместе посещать. С Митей, да. Он очень прилично себя ведет, старается.
Дети в семье Зуевых занимаются тем, что им интересно. Хотели девочки ходить в ансамбль народных танцев — ходили несколько лет. Потом Юля выбрала класс флейты в музыкальной школе, а Саше стали интересны современные танцы. Мама и папа не противились. Обе девочки, кстати, посещают еще и кружок вышивки.
— Глядя на них, я начала понемногу вышивать, — смеется Маша. — А Саша сейчас учится играть на гитаре. Сама. Я понемногу учу испанский, самостоятельно. Когда у Юли начался класс пианино, вместе с нею, можно сказать, мы все учились. И всем интересно! Кстати, за музыкальную школу, за все кружки мы, как многодетная семья, платим половину стоимости. Это очень хорошо. И фортепиано электронное Юле купили на те деньги, что выплачивало государство в пандемию на детей. Очень эти суммы пришлись кстати. Фортепиано — вещь недешевая.
За разговорами да делами — время к обеду. Девочки дома. Юля читает. Она недавно открыла для себя мир Алисы Кира Булычева, Саша смотрит подростковый сериал. Маша еще некоторое время назад начала варить суп в мультиварке, скоро будет готов. А после обеда Юля собирается поехать на велосипеде кататься с дачными подружками.
— Не то чтобы мы прямо вот такая спортивная семья, но в Фокино я и девочки ходим в бассейн, с Сережей по выходным и вечерами, если у него нет срочной работы, бегаем на стадионе. У девочек велосипеды, пениборды. Каждое утро делаем зарядку, я свою, дети свою. Никто никого не заставляет, разумеется, — говорит Мария
Мама и уроки у девочек не проверяет. Если сложно или непонятно, они сами спрашивают и просят помочь, а в целом — все на доверии. Так повелось с первого класса.
— Сначала девочки просто показывали мне, как они сделали уроки, — вспоминает Мария. — А потом, ближе к концу учебного года, я спросила: нужно проверять? Сначала Саша, потом через несколько лет Юля, сказали — нет.
Учатся девочки хорошо, участвуют в олимпиадах, стараются узнавать больше, потому что это им интересно. Дома немало энциклопедий, причем по темам, которые выбрали сами дети: космос, обитатели океана, география… Митя, когда подрастет, наверное, будет машинами интересоваться. Сейчас у него пора Чуковского, Маршака и Барто… Ну и мультфильмов про машинки. Сколько раз вся семья пересмотрела вместе с Митей те серии «Ну, погоди!», где есть автомобили, и не сосчитать…
Вечер — любимое время в семье Зуевых. Обычно его проводят во дворе. Митя играет машинками, Саша перебирает струны гитары, Юля осваивает ролики. Мама и папа играют в бадминтон, затем по очереди с ними гоняют воланчик дочки. Любимица семьи — шарпей Тиара — лениво посматривает за всем происходящим. Ничего выдающегося. Обычный день большой семьи. День, из которого, как дом из кирпичиков, складывается счастье…
Мария ЦИРЛИНА