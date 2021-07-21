Подготовка к зиме: На севере Приморья запустят новую котельную

Строительство новой угольной котельной в селе Краснореченский Дальнегорского ГО завершено на 85%, сообщили в правительстве региона. Всего в крае сейчас строятся пять современных технологичных котельных.

Гендиректор «Примтеплоэнерго» Анатолий Попов отметил, что новую котельную решили построить после того, как стало ясно, что старая мазутная котельная, которая работала в посёлке с 1950 года, не может больше предоставлять качественную услугу — её оборудование устарело и сильно износилось. «Новый объект, который мы строим, — это современная, работающая на новых технологиях, автоматизированная котельная, которая будет полностью отапливать село, что позволит обеспечить качественным и надежным теплоснабжением всех местных жителей», — сказал Попов. По его словам, работы идут с опережением графика. В данный момент полностью завершено строительство здания котельной, установлено оборудование: четыре угольных котла, вспомогательное котельное оборудование, системы углеподачи, шлакозолоудаления, водоподготовки, насосные группы. В ближайшее время рабочие завершат строительство угольного склада, после чего приступят к установке дизельной электростанции — она нужна на случай аварийного отключения от центрального системы энергоснабжения. Также специалисты выполнят асфальтирование территории и пусконаладочные работы. Стоит отметить, что строительство объекта началось летом 2020 года — новую котельную планируют запустить до начала текущего отопительного периода. Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко рассказала, что кроме этой котельной в крае строятся еще четыре — угольные в поселках Липовцы, Смоляниново, газовые — в Фокино и поселке Новый. «Это крупные котельные, которые закроют проблемы качества теплоснабжения целых населенных пунктов. Параллельно строительству мы проектируем еще ряд аналогичных объектов. Их возведение начнется в последующие годы», — сообщила зампред. Отметим, что строительство новых котельных в Приморье производится благодаря действию государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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