«Приморский экологический оператор» не прошел финансовую проверку правительства

За халатность при обращении с бюджетными средствами к главам краевой филармонии, ведомства по выдаче квартир детям-сиротам и «Приморского экологического оператора» будут приняты самые строгие меры. Финансовая проверка правительства показала обилие недочетов.

«Если руководство не наведет порядок в финансах и хоздеятельности учреждений, мы будем просто дисквалифицировать руководителей», — предупредила председатель правительства Приморья Вера Щербина. На заседании совета по обеспечению открытости бюджетных данных и контролю за эффективностью бюджетных расходов Приморского края председатель Вера Щербина сообщила, что по итогам контрольных мероприятий ряд ведомств и учреждений не прошли финансовую проверку. Каждый год краевые организации подвергаются тщательным комплексным проверкам на предмет эффективности траты бюджетных средств. Внимание обращают на те организации, которые в своих обращения указывают жители Приморья. В этот раз под пристальный взор инспекторов попали «Приморский экологический оператор», краевая филармония и ведомство, которое занимается обеспечение жильем детей-сирот. Во всех трех случаях были найдены недочеты. Члены комиссии обсудили как можно устранить выявленные проблемы, а также как наказать провинившихся. Вера Щербина заявила, что с халатностью в правительстве мириться не намерены и напомнила, что закон позволяет снимать с должности руководителей, которые не в состоянии разобраться в финансовых потоках и хозяйственной части своих учреждений.

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