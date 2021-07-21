Сбербанк высоко оценил работу АО «Терминал Астафьева»

В рамках рабочей поездки в Находку председатель Дальневосточного Сбербанка Андрей Черкашин встретился с крупнейшими клиентами банка в Приморье. В поездке его сопровождал управляющий Приморским отделением Сбербанка Сергей Радюшкин.

Первой точкой во время визита стал Терминал Астафьева - один из ведущих углеперевалочных портов Дальнего Востока. Предприятие производит выгрузку сыпучих грузов с железнодорожных вагонов и их погрузку на корабли. Во время визита участники встречи осмотрели ход строительства первого в Приморье навеса над зоной выгрузки в порту, причальный фронт и посетили центр управления предприятием. К слову, терминал использует современные технологии для защиты окружающей среды. Дмитрий Друян, коммерческий директор АО «Терминал Астафьева»: «Порт ведет постоянный мониторинг состояния акватории залива Находка с помощью специалистов инженерной школы ДВФУ и собственной лаборатории. Главные меры по пылеподавлению, внедряемые "Терминалом Астафьева", - это самые высокие в Находке пылеветрозащитные экраны и строящийся навес, благодаря которым мы достигнем значительного улучшения экологической обстановки». В центре управления терминалом участникам встречи продемонстрировали, как специалисты предприятия в круглосуточном режиме, с помощью управления системой пылеподавления и мониторинга за метеоусловиями, следят за экологической безопасностью в порту. Андрей Черкашин, председатель Дальневосточного Сбербанка: «В Приморье я вижу огромный потенциал для развития в портах и перевалке грузов. Нам всегда важно посещать предприятия, которые являются реальным бизнесом, чтобы понимать, как мы можем помочь компаниям развиваться». Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением Сбербанка:«Помимо классической истории с финансированием, сейчас у банка есть предложения по цифровым проектам собственной экосистемы для цифровизации процессов, которые происходят в портах. Это приводит к увеличению прибыльности предприятия, в целом повышается эффективность его работы, что благоприятно сказывается на всех процессах. Больше денег – больше возможностей инвестировать и привлекать трудовые ресурсы. Поэтому тут комплексная задача – помочь проинвестировать те технологии, что у нас есть, и в которые мы сами вкладываемся, в конкретное предприятие, чтобы повысилась его эффективность».

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