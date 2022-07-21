Александр Баранов: Мощный инвеспроект создаст в Фокино сотни новых рабочих мест

Александр Баранов: Мощный инвеспроект создаст в Фокино сотни новых рабочих мест

Александр Баранов: Мощный инвеспроект создаст в Фокино сотни новых рабочих мест

Вчера, 15:52
Общество
Фото: пресс-служба администрации ЗАТО Фокино
Инвестор уже активно включился в социальное сотрудничество с властями Фокино. Привлечь крупный бизнес в закрытое административно-территориальное образование крайне сложно, но возможно.

Фокино – один из бывших военных городков на юге Приморья. После сокращения вооружённых сил жизнь здесь сильно изменилась. Сегодня закрытое административно-территориальное образование видит своё будущее в привлечении в муниципалитет большого бизнеса. О том, какой в Фокино появился мощный инвестор, в интервью нашему изданию рассказал глава городского округа Александр Баранов.

Строительство портов для ЗАТО Фокино сегодня стало главным вектором экономического развития.

«У нас должны быть предприятия-кормильцы, мы не можем жить на дотации государства», – подчёркивает глава Фокино.

Александ Баранов отмечает, что один порт уже есть – это порт «Вера». Ещё одним крупным предприятием, проработка проекта которого сейчас ведётся, станет порт «Аврора». Это часть большого инвестиционного проекта компании «КОУЛСТАР» по разработке угольных месторождений в Новосибирской области, Республике Хакассия и экспорту угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Суммарный объём инвестиций оценивается более чем в 200 миллиардов рублей

Чтобы развеять опасения некоторой части населения инвестор и муниципальные власти ведут разъяснительную работу с населением.

«Кроме того, инвестор уже активно включился в социальное сотрудничество, поддерживает многие наши проекты. В частности, в посёлке Дунай не было автозаправочной станции, люди ездили за двадцать километров в Фокино на заправку. Заправился – полбака оставил в дороге. Президент ННК принял решение поставить заправку в удобном месте с прекрасным – их же производства – топливом. Она будет на въезде в посёлок Дунай. Это не единственный пример. Они нам помогли, закупили на стадион оборудование для сдачи норм ГТО. Взяли на себя обязательство построить пляж – именно в посёлке», – отмечает глава ЗАТО.

По словам Александра Баранова, власти муниципалитета стараются максимально объяснять людям на встречах с населением, в социальных сетях, в местной газете выгоды от строительства портов.

«От народа не прячемся, – подчёркивает глава Фокино. – Хочется, чтобы наш муниципалитет развивался, чтобы люди сюда приезжали жить. Тут прекрасная природа, чистое море, есть все возможности для развития и их надо использовать».

Сюжеты:
Приморский край
Экономика
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