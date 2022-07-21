Александр Баранов: Мощный инвеспроект создаст в Фокино сотни новых рабочих мест

«Кроме того, инвестор уже активно включился в социальное сотрудничество, поддерживает многие наши проекты. В частности, в посёлке Дунай не было автозаправочной станции, люди ездили за двадцать километров в Фокино на заправку. Заправился – полбака оставил в дороге. Президент ННК принял решение поставить заправку в удобном месте с прекрасным – их же производства – топливом. Она будет на въезде в посёлок Дунай. Это не единственный пример. Они нам помогли, закупили на стадион оборудование для сдачи норм ГТО. Взяли на себя обязательство построить пляж – именно в посёлке», – отмечает глава ЗАТО.