Аэропорт Владивостока хотят заставить заплатить за чужую недвижимость

«В адрес АО «Международный аэропорт Владивосток» поступило исковое заявление ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» о взыскании с аэропорта неосновательного обогащения. 21.08.2019 г. нам стало известно, что данный иск так же поступил в Арбитражный суд Приморского края. ФГУП «АГА» предъявляет требования о взыскании платы за федеральное недвижимое имущество, выведенное из эксплуатации в связи с его непригодностью, не используемое АО «Международный аэропорт Владивосток» и не принадлежащее ему ни на каком праве. В настоящее время правовой дирекцией АО «МАВ» готовится отзыв на исковое заявление о необоснованности требований ФГУП «АГА»», - прокомментировали ситуацию в пресс-службе аэропорта.