Банки вступились за бизнесменов

Финансисты просят госорганы не оставлять людей без средств к существованию, как это сегодня практикуется в стране Граждане рискуют остаться без средств к существованию из-за того, что контролирующие органы требуют от банков блокировать личные карты предпринимателей за неуплату налогов по их бизнесу. А для кредитных организаций исполнение этих предписаний может обернуться нарушением Конституции. Об этом говорится в письме Ассоциации банков России (АБР) к первому вице-премьеру — министру финансов Антону Силуанову, пишут «Известия». С одной стороны, риск нарушить конституционное право гражданина на прожиточный минимум действительно есть, согласились с банкирами эксперты. С другой — на частном счете предпринимателя собственные деньги могут смешиваться со средствами его фирмы, задолжавшей государству налоги. Выход из этой ситуации — обязать банки отделять коммерческий капитал от личного. Последний оплот Банки поддержали бизнес в вопросе блокировки личных счетов. Сейчас территориальные подразделения ФНС предписывают кредитным организациям замораживать средства россиян за неуплату налогов, которые они как индивидуальные предприниматели задолжали государству. Однако счета, которые налоговая требует отключить, зачастую к коммерческой деятельности не имеют отношения, говорится в письме вице-президента АБР Алексея Войлукова, на тот момент исполнявшего обязанности главы ассоциации, к Антону Силуанову. Более того, такое физлицо уже может и не быть индивидуальным предпринимателем. Таким образом возникает риск нарушения Конституции, предупреждают в АБР. Деньги в банке — возможно единственный капитал гражданина: его блокировка и взыскание может лишить человека средств к существованию, что противоречит Основному закону страны. В АБР просят Антона Силуанова запретить ФНС требовать от банков блокировать личные счета предпринимателей. Там также хотят, чтобы к кредитным организациям не применяли санкций за отказы выполнять требования ФНС, пока Минфин не внесет в этот вопрос ясность. По оценке Алексея Войлукова, с начала лета каждая крупная кредитная организация получила не менее 3 тыс. предписаний от территориальных органов ФНС с требованием приостановить операции со средствами граждан в качестве ИП, задолжавших государству. «Известия» направили запрос в банки из топ-30 с просьбой уточнить масштаб проблемы и рассказать об отношении к требованиям ФНС. В «Тинькофф» сообщили, что с такими прецедентами действительно сталкивались. В Альфа-банке сказали, что к ним поступают решения ФНС о блокировке, однако, если в них идет речь о заморозке счета физлица, открытого не для целей предпринимательской деятельности, банк возвращает эти обращения в налоговую как ошибочные. Режим работы счетов физлиц не предполагает приостановления операций на сумму задолженности по налогам, но Минфин и ФНС придерживаются иной позиции, добавили в организации. В банке, который входит в тройку крупнейших, на условиях анонимности сказали: санкции налоговой коснулись нескольких тысяч граждан. В другой организации также добавили, что им ежедневно приходит несколько десятков запросов на блокировку. Там уточнили, что опасаются исполнять требования ФНС, поскольку в случае судебных разбирательств с предпринимателями «есть риск остаться крайними». Исполнению подлежит В июле АБР уже спрашивала ФНС о правомерности приостановления операций по счетам физлиц после требования налоговой. В ответе на письмо президента ассоциации Георгия Лунтовского глава ФНС Михаил Мишустин сослался на разъяснения Минфина. В письме замдиректора департамента налоговой и таможенной политики министерства Виктора Сашичева говорится, что Налоговый кодекс не предусматривает ограничений на блокировку и взыскание с индивидуальных предпринимателей средств, хранящихся в том числе на их личных счетах. Исходя из этого, требования ФНС к банкам законны и подлежат к исполнению, сообщил глава службы. В ЦБ на просьбу «Известий» прокомментировать риски нарушения Конституции при блокировке личных счетов граждан не ответили. В ФНС в ответ на аналогичный запрос предложили обратиться в Минфин. Там «Известиям» сообщили, что в НК нет исключений для приостановления операций по счетам предпринимателей, даже если они предназначены для личных нужд, а не для бизнеса. Таким образом, ФНС действует в рамках закона. В то же время в министерстве заверили, что усовершенствуют законодательство в ближайшем будущем. Свою точку зрения в АБР обосновывают документами Конституционного суда (КС). Ассоциация ссылается на его постановление 1996 года, согласно которому нельзя взыскивать с гражданина его имущество в счет уплаты налогов до суда, даже если он выступает индивидуальным предпринимателем и действительно задолжал государству. Это чревато «нарушением неотчуждаемых прав и свобод», говорилось в постановлении КС. Существует и более поздний документ, появившийся уже после того, как индивидуальных предпринимателей обязали заводить отдельные коммерческие счета. В 2009 году КС определил, что взыскивать с гражданина налоги до суда, даже если он — ИП, незаконно. Такая практика — выход из налоговых публично-правовых отношений и вторжение в том числе в гражданско-правовые. На вопрос «Известий», нарушается ли Конституция при блокировке личного счета предпринимателя за неуплату налогов по его бизнесу, в КС заявили, что «в данный момент в суде нет принятых к рассмотрению дел в связи с описанными обстоятельствами». Метку на банкноту Налоговая обязывает россиян открывать специальный счет для того, чтобы вести бизнес в качестве ИП. На этом фоне претендовать на деньги граждан, хранящиеся на личном счете, не логично, считает член генсовета «Деловой России» Екатерина Авдеева. Она согласна с тем, что таким образом могут быть нарушены конституционные права. Однако уточнила, что зачастую предприниматели переводят деньги со счета ИП на свой личный. Таким образом, коммерческие средства смешиваются с частными, и отследить движение денег бизнеса практически невозможно, говорит эксперт. Аналогичной точки зрения придерживаются в Торгово-промышленной палате. Глава ее комитета по финрынкам Владимир Гамза сказал «Известиям», что необходимо законодательно обязать банки помечать средства бизнеса, чтобы избежать рисков нарушения Конституции. Блокировка счетов — и частных, и корпоративных — это почти всегда излишняя мера, непропорциональная ущербу, который нанесен государству, уверен Илья Мокрышев, управляющий партнер компании Taxology, которая специализируется на налоговом консалтинге. Однако способ избежать злоупотреблений этим инструментом есть: необходимо взыскивать с инициаторов остановки операций сумму вреда, нанесенного бизнесу или физлицу заморозкой. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

