Банки вступились за бизнесменов

«Известия» направили запрос в банки из топ-30 с просьбой уточнить масштаб проблемы и рассказать об отношении к требованиям ФНС. В «Тинькофф» сообщили, что с такими прецедентами действительно сталкивались. В Альфа-банке сказали, что к ним поступают решения ФНС о блокировке, однако, если в них идет речь о заморозке счета физлица, открытого не для целей предпринимательской деятельности, банк возвращает эти обращения в налоговую как ошибочные. Режим работы счетов физлиц не предполагает приостановления операций на сумму задолженности по налогам, но Минфин и ФНС придерживаются иной позиции, добавили в организации.