Энергетики назвали злостных должников

Собственникам жилья стоит обращать внимание на работу своих управляющих организаций и следить за тем, чтобы компания не попадала в списки должников по коммунальным услугам. В противном случае, финансовые средства жильцов могут быть удержаны по исполнительным листам для погашения долгов за теплоснабжение. Это значит, что по факту арестованы будут деньги, которые владельцы квартир перечисляли управляющим организациям на содержание и ремонт дома, а не на погашение долгов.