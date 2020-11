Медикам хотят увеличить зарплату сразу в несколько раз

Власти вынуждены публично признать, что главная проблема медицины в нищенских зарплатах персонала

Власти вынуждены публично признать, что главная проблема медицины в нищенских зарплатах персонала Министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила повысить минимальную зарплату врачей. «Хотелось бы, чтобы минимальный уровень составлял 170% (средней по региону) для врачей первичного звена, участковых, врачей общей практики, узких специалистов, а для врачей скорой помощи не был ниже 200%»,— сказала она на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным (стенограмма опубликована на сайте Кремля). Это должно помочь в борьбе с дефицитом врачей. Для медсестер первичного звена госпожа Скворцова предложила установить зарплату не ниже 70% средней по региону, фельдшерам, которые выполняют некоторые врачебные функции, — не ниже 120%. По ее словам, дополнительное финансирование не нужно, поскольку это «чисто организационные мероприятия». Чтобы бороться с нехваткой медиков, Вероника Скворцова также предложила в целом изменить системный подход к зарплате врачей. По ее словам, доля окладов врачей в структуре зарплат должна быть не меньше 55%. Кадр из фильма "Мистер Бин". Газета "Золотой Рог", Владивосток.

