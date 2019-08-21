Медикам хотят увеличить зарплату сразу в несколько раз

Министр здравоохранения Вероника Скворцова предложила повысить минимальную зарплату врачей. «Хотелось бы, чтобы минимальный уровень составлял 170% (средней по региону) для врачей первичного звена, участковых, врачей общей практики, узких специалистов, а для врачей скорой помощи не был ниже 200%»,— сказала она на совещании по модернизации первичного звена здравоохранения с президентом России Владимиром Путиным (стенограмма опубликована на сайте Кремля). Это должно помочь в борьбе с дефицитом врачей.