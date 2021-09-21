Наркотики уничтожат все, что тебе дорого

В ШБУЗ «Краевой наркологический диспансер» реализуются стационарные и амбулаторные реабилитационные программы для лиц с наркотической зависимостью.
Стационарные программы могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.
Основанием для вступление в прокраммы является желание (согласие) больного.
Отсутствие паспорта не является основанием для отказа в госпитализации. В период прохождения лечения данные документы могут быть получены или восстановлены.
Сайт ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»: pkknd.ru
Амбулаторно-поликлиническое отделение г. Владивосток, ул. Станюквича, 53
Контактный центр: 8(423)241-46-29
Регистратура 8(423)241-47-61
В Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020-2027 годы.