Наркотики уничтожат все, что тебе дорого

Если кто-то оступился — ты в силах помочь ему выбраться из наркотической трясины

В ШБУЗ «Краевой наркологический диспансер» реализуются стационарные и амбулаторные реабилитационные программы для лиц с наркотической зависимостью. Стационарные программы могут быть краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Основанием для вступление в прокраммы является желание (согласие) больного. Отсутствие паспорта не является основанием для отказа в госпитализации. В период прохождения лечения данные документы могут быть получены или восстановлены. Сайт ГБУЗ «Краевой наркологический диспансер»: pkknd.ru Амбулаторно-поликлиническое отделение г. Владивосток, ул. Станюквича, 53 Контактный центр: 8(423)241-46-29 Регистратура 8(423)241-47-61 В Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020-2027 годы.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter