«Путешествие мечты» финишировало в приморской столице

Школьники за две недели проехали от Москвы до Владивостока, посетив Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Иркутск, Читу и другие города, они увидели знаковые для всей страны места и достопримечательности — Уральские горы, озеро Байкал и побывали на экскурсии по космодрому «Восточный».
— Позади 12 городов — это 12 остановок, уникальных встреч, много нового и яркого опыта. Ребята в пути решают интересный образовательный квест. В поезде оборудован вагон-медиастудия, где дети снимают шоу «Путешествие мечты. LIVE» и транслируют его в социальных сетях. Всего должно быть подготовлено шесть выпусков из жизни «Большой перемены», — рассказал генеральный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский.
Как отметила одна из участниц проекта Дарья Костева из Звенигорода, это путешествие оставило в сердцах каждого из ребят незабываемое впечатление.
— Мы не только знакомились с достопримечательностями городов, людьми, которые там живут, но и занимались на тренинг-сессиях, создавали свои проекты, защищали их. Много мероприятий в пути проводили с вожатыми, играли в настольные игры, придумывали различные интерактивы, — отметила Дарья.
В пресс-службе краевого правительства сообщили, что во Владивостоке юных россиян ждет знакомство с Токаревским маяком и экскурсия на форт Поспелова. Кроме того, школьники посетят кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском.
По словам министра образования края Натальи Бондаренко, для края — большая честь участвовать в столь масштабном образовательном проекте. Под впечатлением от перспектив, которые открываются для молодых людей в Приморье, кто-то из ребят, возможно, захочет остаться и связать свою жизнь с регионом.
Напомним, конкурс «Большая перемена» является частью национального проекта «Образование» и одним из важнейших проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для комфортной поездки был подготовлен специальный поезд, состоящий из 18 вагонов разных категорий для удобного размещения детей и их сопровождающих. Два вагона предназначены для проведения анимационных и образовательных программ. В состав поезда также вошли два штабных вагона, вагон с купе для детей с ограниченными возможностями.
Отметим, в Приморье реализуется государственная программа края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.