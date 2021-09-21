«Путешествие мечты» финишировало в приморской столице

Напомним, конкурс «Большая перемена» является частью национального проекта «Образование» и одним из важнейших проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для комфортной поездки был подготовлен специальный поезд, состоящий из 18 вагонов разных категорий для удобного размещения детей и их сопровождающих. Два вагона предназначены для проведения анимационных и образовательных программ. В состав поезда также вошли два штабных вагона, вагон с купе для детей с ограниченными возможностями.