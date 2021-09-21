«Путешествие мечты» финишировало в приморской столице

«Путешествие мечты» финишировало в приморской столице

«Путешествие мечты» финишировало в приморской столице

Сегодня, 12:02
Общество
Фото: фото с сайта ОАО "РЖД"
В минувший понедельник, 20 сентября, Владивосток встретил 150 школьников-победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена». Приморская столица стала конечной точкой железнодорожного тура по самым красивым местам страны, ставшего призом для талантливых ребят из разных регионов страны.

Школьники за две недели проехали от Москвы до Владивостока, посетив Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Иркутск, Читу и другие города, они увидели знаковые для всей страны места и достопримечательности — Уральские горы, озеро Байкал и побывали на экскурсии по космодрому «Восточный».

— Позади 12 городов — это 12 остановок, уникальных встреч, много нового и яркого опыта. Ребята в пути решают интересный образовательный квест. В поезде оборудован вагон-медиастудия, где дети снимают шоу «Путешествие мечты. LIVE» и транслируют его в социальных сетях. Всего должно быть подготовлено шесть выпусков из жизни «Большой перемены», — рассказал генеральный директор АНО «Большая перемена» Валерий Моргуновский.

Как отметила одна из участниц проекта Дарья Костева из Звенигорода, это путешествие оставило в сердцах каждого из ребят незабываемое впечатление.

— Мы не только знакомились с достопримечательностями городов, людьми, которые там живут, но и занимались на тренинг-сессиях, создавали свои проекты, защищали их. Много мероприятий в пути проводили с вожатыми, играли в настольные игры, придумывали различные интерактивы, — отметила Дарья.

В пресс-службе краевого правительства сообщили, что во Владивостоке юных россиян ждет знакомство с Токаревским маяком и экскурсия на форт Поспелова. Кроме того, школьники посетят кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

По словам министра образования края Натальи Бондаренко, для края — большая честь участвовать в столь масштабном образовательном проекте. Под впечатлением от перспектив, которые открываются для молодых людей в Приморье, кто-то из ребят, возможно, захочет остаться и связать свою жизнь с регионом.

Напомним, конкурс «Большая перемена» является частью национального проекта «Образование» и одним из важнейших проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей». Для комфортной поездки был подготовлен специальный поезд, состоящий из 18 вагонов разных категорий для удобного размещения детей и их сопровождающих. Два вагона предназначены для проведения анимационных и образовательных программ. В состав поезда также вошли два штабных вагона, вагон с купе для детей с ограниченными возможностями.

Отметим, в Приморье реализуется государственная программа края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ВладивостокобразованиеПриморье
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