Старшекурсников приглашают «порулить» регионом

Отметим: конкурс проводится в два этапа: первый — это подача, рассмотрение и оценка конкурсных заявок. Участники конкурса предоставляют на рассмотрение конкурсной комиссии инициативу — общественно значимый проект — со сроком реализации от трех до девяти месяцев. Проект должен соответствовать одной из предложенных в правительстве тем. Это может быть популяризация государственных услуг в электронном виде, разработка комплекса мер или мероприятий по сокращению количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах, формирование резерва управленческих кадров в медицинских организациях, разработка мер по увеличению численности населения Приморья и другие. Полный список тем доступен на официальном сайте краевого правительства.