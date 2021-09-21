Старшекурсников приглашают «порулить» регионом

Старшекурсников приглашают «порулить» регионом

Старшекурсников приглашают «порулить» регионом

Сегодня, 15:23
Общество
Фото: 1mediainvest.ru
Студентов приморских вузов приглашают на оплачиваемую стажировку в краевое правительство. Молодые люди получат возможность реализовать свой проект, значимый для региона, под руководством опытных наставников.

В конкурсе могут участвовать студенты не ниже третьего курса бакалавриата, четвертого курса специалитета, а также студенты магистратуры в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и не находящиеся на госслужбе, уточнили в пресс-службе региона.

Желающим принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 16 октября подать все необходимые документы. Это конкурсная заявка, шаблон презентации с описанием инициативы проекта, видеообращение или мотивационное письмо, копии документа, удостоверяющего личность, и справки об обучении в вузе, а также согласие на обработку персональных данных.

Не лишним будет приложить документы, подтверждающие активное участие кандидата в общественной жизни края. Это могут быть благодарственные письма, грамоты, сертификаты, полученные по итогам различных конкурсов, конференций, соревнований.

Документы необходимо предоставить на электронный адрес: youthinitiative@primorsky.ru.

Подробности можно уточнить по телефону: 8 (999) 618-59-53.

Отметим: конкурс проводится в два этапа: первый — это подача, рассмотрение и оценка конкурсных заявок. Участники конкурса предоставляют на рассмотрение конкурсной комиссии инициативу — общественно значимый проект — со сроком реализации от трех до девяти месяцев. Проект должен соответствовать одной из предложенных в правительстве тем. Это может быть популяризация государственных услуг в электронном виде, разработка комплекса мер или мероприятий по сокращению количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах, формирование резерва управленческих кадров в медицинских организациях, разработка мер по увеличению численности населения Приморья и другие. Полный список тем доступен на официальном сайте краевого правительства.

Второй этап конкурса — очная презентация своих инициатив конкурсной комиссии.

Победителями конкурса станут 10 студентов, которые предложат лучшие проекты. Они смогут пройти стажировку в правительстве Приморья.

Победители получат возможность реализовать заявленный проект во время стажировки в структурах правительства края под руководством опытного наставника. Кроме того, студенты будут получать выплату в размере МРОТ — 12,7 тысяч рублей ежемесячно в течение всего срока реализации проекта.

Отметим, в Приморье реализуется государственная региональная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
конкурсПриморьестуденты
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы