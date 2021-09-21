Старшекурсников приглашают «порулить» регионом

В конкурсе могут участвовать студенты не ниже третьего курса бакалавриата, четвертого курса специалитета, а также студенты магистратуры в возрасте до 35 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и не находящиеся на госслужбе, уточнили в пресс-службе региона.
Желающим принять участие в конкурсе, необходимо в срок до 16 октября подать все необходимые документы. Это конкурсная заявка, шаблон презентации с описанием инициативы проекта, видеообращение или мотивационное письмо, копии документа, удостоверяющего личность, и справки об обучении в вузе, а также согласие на обработку персональных данных.
Не лишним будет приложить документы, подтверждающие активное участие кандидата в общественной жизни края. Это могут быть благодарственные письма, грамоты, сертификаты, полученные по итогам различных конкурсов, конференций, соревнований.
Документы необходимо предоставить на электронный адрес: youthinitiative@primorsky.ru.
Подробности можно уточнить по телефону: 8 (999) 618-59-53.
Отметим: конкурс проводится в два этапа: первый — это подача, рассмотрение и оценка конкурсных заявок. Участники конкурса предоставляют на рассмотрение конкурсной комиссии инициативу — общественно значимый проект — со сроком реализации от трех до девяти месяцев. Проект должен соответствовать одной из предложенных в правительстве тем. Это может быть популяризация государственных услуг в электронном виде, разработка комплекса мер или мероприятий по сокращению количества лиц, погибших в происшествиях на водных объектах, формирование резерва управленческих кадров в медицинских организациях, разработка мер по увеличению численности населения Приморья и другие. Полный список тем доступен на официальном сайте краевого правительства.
Второй этап конкурса — очная презентация своих инициатив конкурсной комиссии.
Победителями конкурса станут 10 студентов, которые предложат лучшие проекты. Они смогут пройти стажировку в правительстве Приморья.
Победители получат возможность реализовать заявленный проект во время стажировки в структурах правительства края под руководством опытного наставника. Кроме того, студенты будут получать выплату в размере МРОТ — 12,7 тысяч рублей ежемесячно в течение всего срока реализации проекта.
Отметим, в Приморье реализуется государственная региональная программа «Содействие занятости населения Приморского края» на 2020–2027 годы.