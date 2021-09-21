В Приморье молодые люди успешно отбились от химических и радиологических атак

В Приморье молодые люди успешно отбились от химических и радиологических атак
В Приморье молодые люди успешно отбились от химических и радиологических атак
Сегодня, 16:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В учебном центре «Авангард» завершилась первая смена, в ходе которой 25 школьников из Большого Камня обучались навыкам обороны. Учреждение действует на базе краевого центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания ДОСААФ России «Гвардеец», сообщили в пресс-службе краевого правительства.

В центре «Авангард» могут проходить обучение начальным навыкам обороны единовременного 36 человек. Нынешняя смена длилась пять дней. За это время ребята освоили много полезных навыков, в частности, научились пользоваться радиосвязью, защищаться от химических, радиологических и других атак, разбирать и собирать стрелковое оружие.

Отметим, вопрос создания патриотических клубов «Авангард» в Приморье находится на личном контроле губернатора Олега Кожемяко. Он неоднократно поднимал этот вопрос, в том числе на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, во время которой стороны обсуждали вопросы развития современных детей, создания центров, где ребята допризывного возраста могли бы пройти специальную подготовку, будут обеспечены всем необходимым, питанием и одеждой.

— Такие клубы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании с населением более 100 тысяч человек. Пройти подготовку в них можно будет круглый год, летом такие учебные центры могли бы работать как лагеря отдыха. Это поможет патриотическому воспитанию нашей молодежи, — считает Олег Кожемяко.

Отметим, в Приморье реализуется государственная программа края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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