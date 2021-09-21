В Приморье молодые люди успешно отбились от химических и радиологических атак

В центре «Авангард» могут проходить обучение начальным навыкам обороны единовременного 36 человек. Нынешняя смена длилась пять дней. За это время ребята освоили много полезных навыков, в частности, научились пользоваться радиосвязью, защищаться от химических, радиологических и других атак, разбирать и собирать стрелковое оружие.
Отметим, вопрос создания патриотических клубов «Авангард» в Приморье находится на личном контроле губернатора Олега Кожемяко. Он неоднократно поднимал этот вопрос, в том числе на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, во время которой стороны обсуждали вопросы развития современных детей, создания центров, где ребята допризывного возраста могли бы пройти специальную подготовку, будут обеспечены всем необходимым, питанием и одеждой.
— Такие клубы должны быть созданы в каждом муниципальном образовании с населением более 100 тысяч человек. Пройти подготовку в них можно будет круглый год, летом такие учебные центры могли бы работать как лагеря отдыха. Это поможет патриотическому воспитанию нашей молодежи, — считает Олег Кожемяко.
Отметим, в Приморье реализуется государственная программа края «Развитие образования Приморского края» на 2020–2027 годы.