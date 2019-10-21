Бизнес-гороскоп: Кормушка Тельцов будет то пуста, то переполнена

Бизнес-гороскоп: Кормушка Тельцов будет то пуста, то переполнена

21 октября 2019, 18:38
Общество
Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

Гороскоп на неделю с 21 по 27 октября

ОВЕН. В понедельник или во вторник вероятны денежные поступления. Во второй половине недели постарайтесь не принимать необдуманных финансовых решений. В пятницу хорошо заключать договоры и сделки, но необходимо продумать всё до мелочей и внимательно изучить документы.

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели возможно финансовое затишье. Во вторник вас могут ожидать непредвиденные расходы. А ближе к пятнице стоит ждать улучшения финансового положения и новых деловых предложений.

БЛИЗНЕЦЫ. Ваше финансовое положение вполне стабильно и сулит еще более значительную прибыль. Ваши усилия приносят результат. Продолжайте и дальше генерировать идеи и действовать нестандартно.

РАК. Неделя достаточно удачна и позитивна в плане работы и карьеры. В понедельник и вторник возможны новые денежные поступления. Четверг принесет удачное разрешение ваших финансовых проблем. А в воскресенье стоит сделать крупные покупки и приобретения.

ЛЕВ. Вторник - благоприятный день для приобретения необходимых мелочей. В середине недели будут удачны более крупные покупки, в том числе и в сфере недвижимости. Суббота - не самый лучший день для рискованных банковских операций.

ДЕВА. Положение в сфере финансов заметно улучшится, что позволит вам сделать крупную покупку. В середине недели возможны новые денежные поступления, которые позволят реализовать ваши желания. В четверг не исключены проблемы с платежами через интернет.

ВЕСЫ. В понедельник и четверг вероятны новые денежные поступления. Риск иногда оправдывает себя, но все же будьте осторожнее, особенно в воскресенье. Этот день не способствуют финансовой стабильности. И не ссорьтесь с деловыми партнерами.

СКОРПИОН. Ваша прибыль растет. Судьба будет улыбаться вам до ушей. Возможны довольно крупные затраты на противоположный пол, но зато вы сделаете отличный подарок любимому человеку. Причем у вас сейчас есть возможность не экономить.

СТРЕЛЕЦ. В начале недели возможны проблемы с партнерами по бизнесу, для разрешения которых вам придется пустить в ход все свое обаяние. Будьте особенно осторожны с документами, все тщательно проверяйте, прежде чем подписывать. У вас может появиться дополнительный источник дохода.

КОЗЕРОГ. Оформление документов может занимать много времени на этой неделе, но вы не почувствуете отвращения к этому роду деятельности. Банковские и налоговые дела будут получаться легко и быстро. Серьезно задумайтесь над предложением о дополнительной работе, это хороший вариант, обещающий значительно улучшить ваше финансовое положение.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас может весьма интересовать финансовая сфера вашей жизни. Работать придется много, а быструю прибыль ожидать не стоит. Будьте внимательны к деньгам, не допускайте излишних затрат. В среду или четверг вероятны новые денежные поступления.

РЫБЫ. В понедельник ваша бескомпромиссность в финансовом плане может сыграть с вами злую шутку. Удачная идея, высказанная в четверг, позволит вам в последующие дни недели улучшить финансовое положение, если, конечно, вы возьметесь ее реализовывать, несмотря на сопротивление коллег и партнеров. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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