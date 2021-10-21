Дорогу на улице Некрасовской во Владивостоке обещают расширить до середины декабря

В районе Некрасовской, 59а дорога будет расширена до трёх полос в каждом из направлений, сообщили в пресс-службе мэрии. Этими работами согласно итогам открытого электронного аукциона займётся компания «ИСТ».

Дорога по направлению в центр города на этом участке вот уже много лет доставляет большие неудобства автомобилистам. Участок является очагом аварийности, нередко здесь случаются дорожно-транспортные происшествия. По распоряжению главы города Константина Шестакова были выделены средства для обустройства трёх полос в каждом из направлений. Подрядной организации предстоит провести работы по расширению проезжей части, которые включают в себя обустройство тротуара, перенос разделительного ограждения и трёх опор освещения, реконструкцию откоса и некоторые другие мероприятия. Выполнить все работы подрядной организации необходимо до середины декабря. Приступить к ним компания сможет сразу после подписания контракта, которое должно пройти в ближайшие дни.

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