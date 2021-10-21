Дорогу на улице Некрасовской во Владивостоке обещают расширить до середины декабря

Дорогу на улице Некрасовской во Владивостоке обещают расширить до середины декабря
Дорогу на улице Некрасовской во Владивостоке обещают расширить до середины декабря
Сегодня, 12:01ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В районе Некрасовской, 59а дорога будет расширена до трёх полос в каждом из направлений, сообщили в пресс-службе мэрии. Этими работами согласно итогам открытого электронного аукциона займётся компания «ИСТ».

Дорога по направлению в центр города на этом участке вот уже много лет доставляет большие неудобства автомобилистам. Участок является очагом аварийности, нередко здесь случаются дорожно-транспортные происшествия. По распоряжению главы города Константина Шестакова были выделены средства для обустройства трёх полос в каждом из направлений.

Подрядной организации предстоит провести работы по расширению проезжей части, которые включают в себя обустройство тротуара, перенос разделительного ограждения и трёх опор освещения, реконструкцию откоса и некоторые другие мероприятия.

Выполнить все работы подрядной организации необходимо до середины декабря. Приступить к ним компания сможет сразу после подписания контракта, которое должно пройти в ближайшие дни.

Сюжеты:
Приморье
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