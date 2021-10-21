Менее 10 дней осталось у родителей из Приморья на получение школьных выплат

В канун 1 сентября 2021 года президент России Владимир Путин инициировал дополнительную меру социальной поддержки для детей школьного возраста.
Также выплата положена инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья если им от 18 до 23 лет и они продолжают обучение по общеобразовательной программе. Этот вопрос находится в ведении министерства просвещения РФ.
В региональном отделении Пенсионного фонда России уточнили, что есть несколько способов подать заявление до 31 октября: лично в клиентской службе ПФР или удаленно через портал Госуслуг.
Уточнить информацию можно по телефону 8(800) 60-00-335.
Кроме того, в Приморском крае продолжаются краевые школьные выплаты по закону о поддержке многодетных семей. На каждого ученика полагается по 5 тысяч рублей. Краевой поддержкой воспользовались почти 1,9 тысяч семей. На полученные средства можно приобрести одежду и обувь для школы.
Выплаты по 2,5 тысячи рублей получили чуть более 2 тысяч семей. Эти деньги также можно тратить на товары для школьника.
По демографическим выплатам информацию можно уточнить по телефону Приморского центра соцподдержки: 8-800-30-22-145.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027.