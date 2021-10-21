Строители финансовых пирамид оставляют граждан без жилья

Граждане теряют в финансовых пирамидах в среднем от 50 до 100 тысяч рублей, рассказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях в прямом эфире в Instagram.

По его словам, есть случаи, когда суммы потерь идут уже на десятки миллионов рублей. — Часто люди, которые скопили такие деньги, могут поверить в то, что кто-то сможет преумножить эти деньги. Нередко с такими людьми организаторы финансовых пирамид работают индивидуально, и зачастую такие переговоры, к сожалению, оканчиваются удачно для мошенников, они берут деньги и с ними исчезают. Есть такие случаи, когда 50-100 миллионов рублей уходят аферистам, — приводит слова Валерия Ляха агентство «Прайм». Банкир добавил, что, в основном, это меньшие суммы — средний чек от 50 до 100 тысяч рублей. Если организаторы пирамид действуют масштабно, то это может быть уже от 300 до 800 тысяч рублей. По его словам, кто-то закладывает квартиры, кто-то продает машины, некоторые продают жилье и часто бывает, что люди оказываются, в том числе, без последнего жилья, без источника к существованию. Он подчеркнул, что финансовая грамотность, это еще и бдительность, умение укротить свою жажду наживы. Отметим, в прошлом году Дальневосточное ГУ Банка России выявило пять финансовых пирамид. Это те мошеннические структуры, которые имели офисы в крае, но это уже большая редкость. Сейчас почти все финансовые пирамиды «строятся» через Интернет и не имеют географической привязки. Пирамида может действовать и в Краснодаре, и в Хабаровске, и во Владивостоке и имеет возможность привлекать большое количество людей через соцсети, с помощью рекламы. Деньги собираются через различные системы онлайн-платежей. Личного контакта между организаторами и клиентами почти нет. И вернуть потерянное в этой ситуации нет никакого шанса.

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