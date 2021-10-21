В Приморье имущество должников ищут на парковках у торговых центров

В Приморье имущество должников ищут на парковках у торговых центров
В Приморье имущество должников ищут на парковках у торговых центров
Сегодня, 16:39ОбществоФото: 1mediainvest.ru
С начала 2021 года службой судебных приставов из-за неоплаченных долгов за потреблённый энергоресурс заблокировано свыше 14 тысяч банковских счетов жителей Приморья. Ещё более двум тысячам гражданам ограничили выезд за границу из-за судебных решений.

Регулярно на всей территории края проводятся мероприятия по проверке автотранспорта, как на придомовых территориях, так и на парковках торговых центров, а также аресту имущества должников. До конца года запланировано ещё 70 таких мероприятий, сообщили в пресс-службе ПАО «Дальневосточная энергетическая компания». Чтобы избежать нежелательной встречи с судебными приставами и неприятных последствий неоплаты долга за электрическую и тепловую энергию, Дальэнергосбыт призывает жителей края вовремя оплачивать потребленный энергоресурс, а в случае возникновения задолженности урегулировать ее в досудебном порядке.

Отметим, узнать о долгах за свет и тепло возможно в любом офисе Дальневосточной энергетической компании. На официальном сайте службы судебных приставов также можно проверить наличие долга и исполнительного производства по нему.

Сюжеты:
Приморье
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