"Газпром" взял на себя переподключение потребителей к новому расширенному газопроводу "Сахалин - Хабаровск – Владивосток"

Проект расширения газопровода предусматривает строительство 353 километров линейной части от Комсомольска до Хабаровска (диаметром 1200 мм) и установку газоперекачивающего агрегата (ГПА) на 32 МВт - для дополнительных поставок газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт.