"Газпром" взял на себя переподключение потребителей к новому расширенному газопроводу "Сахалин - Хабаровск – Владивосток"

"Газпром" взял на себя переподключение потребителей к новому расширенному газопроводу "Сахалин - Хабаровск – Владивосток"

21 ноября 2019, 16:43
Общество
В настоящее время ведется расширение газопровода на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска

В настоящее время ведется расширение газопровода на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска

Совет директоров «Газпрома» поручил включить в инвестпрограмму с 2020 года мероприятий, необходимых для переподключения к магистральному газопроводу «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» потребителей Хабаровского края, подключенных в настоящее время к магистральному газопроводу «Оха - Комсомольск-на-Амуре».

Проект расширения газопровода предусматривает строительство 353 километров линейной части от Комсомольска до Хабаровска (диаметром 1200 мм) и установку газоперекачивающего агрегата (ГПА) на 32 МВт - для дополнительных поставок газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт.

В настоящее время реализуется проект расширения мощностей газопровода на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Идет доставка труб большого диаметра на сварочные базы, расположенные по трассе газопровода, для сварки двухтрубных секций.

Также совет директоров поручил обеспечить включение необходимых объемов газа в баланс добычи и распределения «Газпрома» для обеспечения поставок газа потребителям Хабаровского края с 2025 года.

Отчеты о проводимой работе по газоснабжению Хабаровского края будут представляться совету директоров раз в год.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

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