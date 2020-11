"Газпром" взял на себя переподключение потребителей к новому расширенному газопроводу "Сахалин - Хабаровск – Владивосток"

В настоящее время ведется расширение газопровода на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска

В настоящее время ведется расширение газопровода на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска Совет директоров «Газпрома» поручил включить в инвестпрограмму с 2020 года мероприятий, необходимых для переподключения к магистральному газопроводу «Сахалин - Хабаровск – Владивосток» потребителей Хабаровского края, подключенных в настоящее время к магистральному газопроводу «Оха - Комсомольск-на-Амуре». Проект расширения газопровода предусматривает строительство 353 километров линейной части от Комсомольска до Хабаровска (диаметром 1200 мм) и установку газоперекачивающего агрегата (ГПА) на 32 МВт - для дополнительных поставок газа потребителям Хабаровского и Приморского краев, а также на экспорт. В настоящее время реализуется проект расширения мощностей газопровода на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Идет доставка труб большого диаметра на сварочные базы, расположенные по трассе газопровода, для сварки двухтрубных секций. Также совет директоров поручил обеспечить включение необходимых объемов газа в баланс добычи и распределения «Газпрома» для обеспечения поставок газа потребителям Хабаровского края с 2025 года. Отчеты о проводимой работе по газоснабжению Хабаровского края будут представляться совету директоров раз в год. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ТАСС

