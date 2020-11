Экс-мэр Владивостока напомнил о важной особенности столицы

Экс-мэр Владивостока напомнил о важной особенности города Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях: «Владивосток - город контрастов и... подпорных стен. Такова реальность города, раскинувшегося среди сопок. Во Владивостоке более 1500 подпорных стен, которые представляют собой сложные технические сооружения. Поэтому эта тема всегда актуальна в контексте ремонта и благоустройства в городском хозяйстве. При этом большинство подпорных стен Владивостока не были на балансе у города. Практически все они впервые были зарегистрированы в муниципальную собственность по моему распоряжению. Это нам позволило своевременно отремонтировать 64 подпорных стены и укрепить множество объектов. Но этот процесс нескончаемый). Подпорные стены Владивостока - данность, таковы особенности неповторимого ландшафта нашего необыкновенного города у моря». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

