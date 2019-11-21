"Город контрастов и... подпорных стен"

"Город контрастов и... подпорных стен"

21 ноября 2019, 10:47
Общество
Экс-мэр Владивостока напомнил о важной особенности столицы

Экс-мэр Владивостока напомнил о важной особенности города

Экс-глава Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал пост в социальных сетях:

«Владивосток - город контрастов и... подпорных стен. Такова реальность города, раскинувшегося среди сопок.

Во Владивостоке более 1500 подпорных стен, которые представляют собой сложные технические сооружения. Поэтому эта тема всегда актуальна в контексте ремонта и благоустройства в городском хозяйстве. При этом большинство подпорных стен Владивостока не были на балансе у города. Практически все они впервые были зарегистрированы в муниципальную собственность по моему распоряжению. Это нам позволило своевременно отремонтировать 64 подпорных стены и укрепить множество объектов. Но этот процесс нескончаемый).

Подпорные стены Владивостока - данность, таковы особенности неповторимого ландшафта нашего необыкновенного города у моря».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Stories:
СтроительствоВладивосток
IХ Международная научно-техническая конференция «Перспективные направления развития техники и технологии строительства и реконструкции скважин»Куйбышевская железная дорогаремонтдорогизимние дорогиСовременные технологии капитального ремонта скважин и повышения нефтеотдачи пластов. Перспективы развитияреконструкцияСтроительство и ремонт скважин – 2017Строительство и ремонт скважинжелезная дорогареконструкция набережной в Нижневартовскестроительство дорогЮгорский фонд капитального ремонтадорогиреконструкцияДорогиРемонтУмный городТорговый Город «Алмаз»ремонтремонт дорогмэр городаКапитальный ремонтглава города Лабытнангов"Родные города"Великий пост 2020
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Тел./факс: (423) 245-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы:

Тел./факс:8 (423) 245-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Регионы