Первые платежки за вывоз мусора приморцы получат в феврале 2020 года

«Теперь начислять плату регоператор будет не по квадратным метрам, как это было ранее, а с количества прописанных в жилом помещении лиц. Собственник квартиры, где нет прописанных, будет получать квитанцию из расчета на одного человека. Ориентировочный месячный платеж составит 80 рублей за человека, то есть семья из трех человек будет платить 240 рублей в месяц за услугу по вывозу и утилизации мусора», – пояснила Елена Пархоменко.