Производственная кафедра Комсомольской ТЭЦ-2 завершила седьмой семестр

Производственная кафедра Комсомольской ТЭЦ-2 завершила седьмой семестр

21 ноября 2019, 14:02
Общество
Производственная кафедра Комсомольской ТЭЦ-2 завершила седьмой семестр

Большинство выпускников вуза трудоустраивается на предприятия тепловой и промышленной энергетики

На Комсомольских ТЭЦ филиала «Хабаровская генерация АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) завершился седьмой по счету учебный курс для студентов факультета энергетики Комсомольского-на-Амуре государственного университета. Энергетики провели цикл практических занятий для девяти учащихся производственной кафедры «Тепловые электростанции», созданной на базе Комсомольской ТЭЦ-2 в 2012 году.

Базовая производственная кафедра создана при содействии Комсомольского-на-Амуре государственного университета. Преподавательский состав формируют ведущие специалисты основных цехов Комсомольских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. Благодаря энергетикам студенты на практике постигают ключевые темы учебного курса: особенности тепловых схем и их различия на угольной и газовой ТЭЦ, котельное и турбинное оборудование, механизмы подачи топлива и топливная инфраструктура, приборное хозяйство и другие.

За семь лет существования производственная кафедра Комсомольских ТЭЦ подготовила около 70 студентов. Большинство выпускников вуза трудоустраивается на предприятия тепловой и промышленной энергетики, в том числе на электростанции Хабаровского края. Опыт работы кафедры показал, что цель ее создания достигнута - обучение гораздо более эффективно, когда преподавание теории сочетается с практическими занятиями в цехах электростанции.

«Подобное сотрудничество преподавателей университета с производственниками – это оптимальный путь подготовки будущих специалистов к профессиональной деятельности, - считает директор филиала «Хабаровская генерация» Владимир ЛАРИКОВ. - Когда часть учебного процесса переносится в реальные условия работы действующего оборудования, интерес у студентов растет. Они получают возможность глубже вникнуть в проблемы, «узкие места» производства».

Программа теоретических и практических занятий на предприятии постоянно расширяется. Помимо котельного, топливного и турбинного цехов студенты посещают электрический цех, где изучают работу электрооборудования и электросхем. Кроме того, организовано присутствие студентов на рабочих местах сменного персонала, что дает возможность следить за работой оперативников – от машиниста котлов до начальника смены.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ДГК.

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