Производственная кафедра Комсомольской ТЭЦ-2 завершила седьмой семестр

За семь лет существования производственная кафедра Комсомольских ТЭЦ подготовила около 70 студентов. Большинство выпускников вуза трудоустраивается на предприятия тепловой и промышленной энергетики, в том числе на электростанции Хабаровского края. Опыт работы кафедры показал, что цель ее создания достигнута - обучение гораздо более эффективно, когда преподавание теории сочетается с практическими занятиями в цехах электростанции.