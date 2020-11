В Приморье выявлена организованная преступная группа

Она специализировалась на контрабанде лесоматериалов в Китай

Она специализировалась на контрабанде лесоматериалов в Китай Контрабанду почти 10 тыс. кубометров ценных пород древесины в составе организованной преступной группы (ОПГ) выявили сотрудники Владивостокской и Хабаровской таможен совместно с УФСБ России по Приморскому краю. Стоимость незаконно вывезенных в Китай лесоматериалов составила свыше 148,5 млн рублей, сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася БЕРЕЖНАЯ. Контрабандный вывоз пиломатериалов был осуществлен организованными преступными группами через подставные фирмы, которые использовались как поставщики лесоматериалов, но фактически заготовкой и реализацией лесоматериалов не занимались. По словам начальника отдела дознания Владивостокской таможни Алексея КСЕНОФОНТОВА, члены ОПГ незаконно приобретали на территории России пиломатериалы из дуба монгольского и ясеня маньчжурского, а затем экспортировали их в Китай по подложным документам, заявляя при таможенном декларировании недостоверные сведения о происхождении товара. По фактам контрабанды лесоматериалов Владивостокская таможня возбудила два уголовных дела по ч.3 ст. 226.1 УК РФ - незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенное организованной группой, санкция которой предусматривает лишение свободы сроком до двенадцати лет. Ясень маньчжурский и дуб монгольский являются ценными породами древесины и включены в перечень объектов Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). Юрий РОГОВ . Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ТАСС

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter