Владивосток ждет большая автобусная "резня"

Напомним, сегодня городская автобусная сеть состоит из 93 маршрутов, на которых работает около 700 автобусов. Предполагается, что несколько маршрутов будет добавлено, дублирующие сократят. Ожидается, что новая автобусная сеть заработает во Владивостоке уже в начале следующего года и будет состоять из 72 маршрутов. Фото Евгении ПРИЙМАК.