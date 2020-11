Владивосток ждет большая автобусная "резня"

Проект новой маршрутной сети Владивостока представили общественности

Проект новой маршрутной сети Владивостока представили общественности Проект новой маршрутной сети Владивостока с сегодняшнего дня доступен для изучения на официальном сайте городской администрации. Все желающие могут внести свои предложения по модернизации автобусной сети, направив их по электронному адресу bus@vlc.ru. Сообщения принимаются до 10 декабря. Как сообщили в управлении транспорта администрации Владивостока, основой проекта оптимизированной сети стало исследование пассажиропотока. Его в этом году провели в городе и представили властям специалисты компании «Сити Транспорт Групп - Сибирь». «Сразу после получения результатов исследования наши сотрудники приступили к составлению новой автобусной сети, – рассказал начальник управления транспорта Александр Иванов. – Работа шла несколько месяцев. Большую роль сыграли пожелания пассажиров. Безусловно, нам важно и мнение перевозчиков, не ставим себе целью каким-то образом навредить бизнесу». 30 октября проект новой сети представили главе города. Изучив ее, Олег Гуменюк пришел к выводу, что он требует тщательной доработки. «Прошу максимально внимательно отнестись ко всем пожеланиям пассажиров, – подчеркнул мэр. – Общественный транспорт в первую очередь работает для них. Маршрутную сеть будем утверждать только после досконального изучения предложений». В начале ноября вариант новой автобусной сети представили депутатам городской думы и руководителям автотранспортных предприятий Владивостока. Они тоже внесли в проект свои предложения. Ознакомиться с новой схемой движения автобусов во Владивостоке можно в прилагаемых файлах. Красным цветом выделены действующие маршруты, синим – предлагаемые. Остановки всех маршрутов прописаны в документе типа Microsoft Excel. Напомним, сегодня городская автобусная сеть состоит из 93 маршрутов, на которых работает около 700 автобусов. Предполагается, что несколько маршрутов будет добавлено, дублирующие сократят. Ожидается, что новая автобусная сеть заработает во Владивостоке уже в начале следующего года и будет состоять из 72 маршрутов. Фото Евгении ПРИЙМАК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter