Пообедать и зарядить гаджет: в Артёме работают пункты помощи для местных жителей

Как рассказали в администрации АГО, экстренная помощь предназначена для семей с маленькими детьми, а также одиноких пожилых людей.
Специалисты рассказали, что 28 человек сейчас временно проживает в физкультурно-оздоровительном комплексе — в основном это рабочие, которые приехали помогать с ликвидацией последствий стихии.
«Если вам требуется подобная помощь или у вас сложилась иная ситуация, экстренно требуются продукты или лекарства можно позвонить по телефону 4 36 54 до 18 часов, 4 25 39 — круглосуточно. Большая просьба с пониманием отнестись к ситуации и перед обращением на горячую линию оценить ситуацию», — подчёркивают сотрудники администрации.
Кроме того, местные жители могут получить горячие обеды. Подойти за порцией можно с 13.30 до 14.30.
Пункты питания находятся по адресам:
— ДШИ 2, ул. Фрунзе, 20,
— ДКУ, пл. Ленина, 15
— село Кневичи в районе ул. Первая, 130
— село Олений ул. Силина 21 (Дом культуры).
В первую очередь питание раздаётся многодетными семьям и семьям с маленькими детьми.
«По-прежнему жители в круглосуточном режиме прийти зарядить гаджеты и запастись кипятком или выпить горячий чай. Завтра горячее питание привезут снова в эти же часы», — подчеркнули специалисты.
Отметим, из-за обрушившейся на регион ледяной стихии более 160 тысяч человек во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе осталось без электричества. В части домов не было отопления и воды. Нарушена работа 17 социально значимых объектов. Только по предварительным подсчётам циклон нанёс Приморью урон на 80 миллионов рублей. В настоящее время продолжается ликвидация последствий непогоды.
Также в Приморье ввели региональный режим ЧС из-за последствий циклона на территории края.