Пообедать и зарядить гаджет: в Артёме работают пункты помощи для местных жителей

В Артёмовском городском округе работают пункты временного размещения и пребывания, организованные для попавших в сложную ситуацию из-за ледяного циклона граждан.

Как рассказали в администрации АГО, экстренная помощь предназначена для семей с маленькими детьми, а также одиноких пожилых людей. Специалисты рассказали, что 28 человек сейчас временно проживает в физкультурно-оздоровительном комплексе — в основном это рабочие, которые приехали помогать с ликвидацией последствий стихии. «Если вам требуется подобная помощь или у вас сложилась иная ситуация, экстренно требуются продукты или лекарства можно позвонить по телефону 4 36 54 до 18 часов, 4 25 39 — круглосуточно. Большая просьба с пониманием отнестись к ситуации и перед обращением на горячую линию оценить ситуацию», — подчёркивают сотрудники администрации. Кроме того, местные жители могут получить горячие обеды. Подойти за порцией можно с 13.30 до 14.30. Пункты питания находятся по адресам: — ДШИ 2, ул. Фрунзе, 20, — ДКУ, пл. Ленина, 15 — село Кневичи в районе ул. Первая, 130 — село Олений ул. Силина 21 (Дом культуры). В первую очередь питание раздаётся многодетными семьям и семьям с маленькими детьми. «По-прежнему жители в круглосуточном режиме прийти зарядить гаджеты и запастись кипятком или выпить горячий чай. Завтра горячее питание привезут снова в эти же часы», — подчеркнули специалисты. Отметим, из-за обрушившейся на регион ледяной стихии более 160 тысяч человек во Владивостоке, Артёме и Надеждинском районе осталось без электричества. В части домов не было отопления и воды. Нарушена работа 17 социально значимых объектов. Только по предварительным подсчётам циклон нанёс Приморью урон на 80 миллионов рублей. В настоящее время продолжается ликвидация последствий непогоды. Также в Приморье ввели региональный режим ЧС из-за последствий циклона на территории края.

