Губернатор Приморья рекомендует предприятиям края объявить 31 декабря выходным днем

«Лично я 31-го буду работать, точно так же, как и те структуры, которые отвечают за жизнеобеспечение города и края, главы муниципальных образований тоже будут на местах находиться. Это важно, чтобы праздники прошли спокойно. Но считаю, что работодатели должны посоветоваться с коллективами и предоставить людям возможность выбора – отдыхать 28 декабря или 31 декабря. Особенно это важно для женщин. Им нужно сделать прическу, подобрать наряд, приготовить что-то – это целое мероприятие. Мы все понимаем. Зачем давать какие-то указания? Решения такие должны приниматься на местах», – заявил Олег Кожемяко, добавив, что сотрудницы администрации Приморского края смогут уйти 31 декабря домой раньше по согласованию с курирующими вице-губернаторами и директорами департаментов.